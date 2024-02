Stellantis: il marchio di ricambi bproauto lancia un nuovo sito Web

Il nuovo marchio di ricambi aftermarket di Stellantis, bproauto, ha annunciato il lancio del suo sito Web, bproautoparts.com, recentemente ampliato all’inizio di questa settimana. Lanciato in Nord America nell’estate del 2023, bproauto offre un marchio collaudato di ricambi aftermarket di alta qualità che costano meno delle offerte di equipaggiamento originale (OE) e sono coperti da una garanzia standard di due anni/chilometraggio illimitato.

Stellantis: il marchio di ricambi aftermarket bproauto lancia la versione rivista di bproautoparts.com

Dustin Pedley, responsabile del mercato post-vendita nordamericano di Stellantis, ha dichiarato: “Il nostro nuovo bproautoparts.com è lo strumento di ricerca e vendita perfetto per concessionari e grossisti. Il nostro servizio va oltre la semplice fornitura di ricambi aftermarket che rispettano gli standard dell’equipaggiamento originale in termini di adattamento, forma, funzionalità e durata. Includiamo anche il supporto per garantire che i ricambi necessari siano disponibili nelle loro aree di servizio quando ne hanno bisogno. Il nostro nuovo sito web rappresenta un anello molto importante in questa catena di approvvigionamento”.

I ricambi affidabili bproauto sono progettati per prestazioni ottimali sulla maggior parte delle marche e dei modelli, dal vecchio al nuovo, da quelli nazionali a quelli importati. La linea di ricambi bproauto integra Mopar, il marchio globale di ricambi originali e accessori autentici per Stellantis. Il lancio di bproauto aiuta a rispondere a un pilastro chiave delineato nel piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis: aumentare le vendite nel mercato post-vendita indipendente. Insomma ancora una novità interessante per il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares in Nord America.