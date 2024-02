Lo Stato Italiano entra in Stellantis? Il Ministro Urso non lo esclude

Da settimane, la discussione tra rappresentanti dello Stato italiano e Stellantis continua. L’azienda ha espresso critiche sugli incentivi italiani, mentre il governo ha risposto con fermezza, evidenziando lo stato di semi-abbandono delle fabbriche italiane, con Mirafiori e Pomigliano in particolare in una situazione di incertezza sul loro futuro. Già in passato si era parlato del possibile ingresso dell’Italia nel gruppo.

Stellantis: secondo il Ministro Urso lo stato italiano potrebbe entrare nell’azienda ma solo se richiesto

A distanza di alcune settimane, si torna a discutere nuovamente dell’eventuale ingresso dello Stato in Stellantis. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, aveva già accennato a questa possibilità il 1° febbraio scorso, e ora ha ribadito la stessa posizione: un coinvolgimento dello Stato sarebbe un’opzione realizzabile ma solo ed esclusivamente se richiesta direttamente dal gruppo italo-francese.

Il ministro Urso ha affermato che al momento l’ingresso dello Stato in Stellantis non è attualmente in discussione. Tuttavia, ha aggiunto che se l’azienda esprimesse un chiaro bisogno dell’azionariato pubblico italiano, allora si potrebbe aprire un dibattito in merito. È importante ricordare che il presidente di Stellantis, John Elkann, ha dichiarato lo scorso giugno che la società non aveva necessità di coinvolgere lo Stato italiano come azionista.

Stellantis

Il confronto tra il governo e Stellantis prosegue, nonostante Carlos Tavares, CEO di Stellantis, abbia cercato di calmare le acque ribadendo l’impegno del gruppo, concordato con Roma, di aumentare la produzione in Italia a 1 milione di veicoli entro la fine di questo decennio. Resta da vedere quale sarà il destino degli stabilimenti Stellantis in Italia, in particolare del complesso di Mirafiori a Torino e di quello di Pomigliano vicino a Napoli. Vedremo dunque che novità arriveranno nelle prossime settimane a proposito della situazione in Italia del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.