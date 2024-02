Maurizio Belpietro: “Gli Agnelli vendano Alfa Romeo, risorgerà come Volvo”

Maurizio Belpietro, giornalista e capo redattore del quotidiano La Verità e della rivista Panorama, ha analizzato la situazione di Stellantis, sottolineando la possibilità di un’alternativa che potrebbe emergere dalla crisi attuale dell’industria automobilistica italiana. Il giornalista ieri ha scritto su La Verità: “Qualche anno fa la Volvo, marchio svedese storico ma in difficoltà, fu ceduta prima agli americani della Ford e poi agli asiatici di Geely. In molti prevedevano il tracollo dell’azienda. In realtà, a dieci anni dal cambio di proprietà, Volvo vende più di prima e viene guidata da un manager tedesco, esperto nel settore automobilistico.” Dunque potrebbe essere questa la ricetta giusta per rilanciare Alfa Romeo.

Alfa Romeo: Belpietro auspica una cessione da parte di Stellantis

Il giornalista evidenzia un episodio cruciale nell’industria italiana: “Quando l’Iri guidata da Romano Prodi, anziché vendere l’Alfa Romeo alla Ford, la cedette alla Fiat, si pensava che ciò avrebbe segnato il rilancio della storica casa automobilistica. Tuttavia, invece di risollevarsi, l’Alfa iniziò a declinare. In passato, c’era stato anche l’interesse di Audi a rilevare il brand del Biscione e a riportarla in auge, ma Sergio Marchionne scartò l’offerta per evitare la competizione interna.”

Il giornalista sottolinea: “Pertanto, considerando che il futuro della Fiat sembra essere l’uscita dall’Italia, dovremmo persuadere gli Agnelli a cedere Alfa Romeo, un marchio che hanno sostanzialmente ereditato, e permettere a un gruppo straniero, magari cinese, di fare ciò che John Elkann non sembra intenzionato a fare, ossia investire nel nostro Paese.” Secondo il giornalista, adottando questa strategia, si potrebbe replicare con Alfa Romeo ciò che la Volvo ha fatto con i cinesi, portandola alla rinascita.

Ovviamente come sempre accade in questi casi le dichiarazioni di belpietro hanno diviso i fan della casa automobilistica del Biscione tra chi si dice d’accordo e chi invece pensa che sia meglio che la casa milanese rimanga all’interno del gruppo Stellantis. Ricordiamo che nei prossimi anni è previsto il rilancio del marchio con un nuovo modello ogni anno a cominciare dal prossimo 10 aprile con il debutto del SUV compatto Milano e proseguendo nei prossimi due anni con gli arrivi delle nuove generazioni di Giulia e Stelvio. Poi nel 2027 sarà la volta di una nuova ammiraglia.