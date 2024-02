I dipendenti di Stellantis sono stati premiati con 1,9 miliardi di euro per le performance del 2023

Stellantis ha annunciato oggi di aver redistribuito di quasi 1,9 miliardi di euro quest’anno, in riconoscimento delle prestazioni e del coinvolgimento dei suoi dipendenti in tutto il mondo. Questo importo riflette sia i risultati finanziari della società nel 2023 sia il raggiungimento degli obiettivi internazionali e locali. Dalla sua creazione, poco più di tre anni fa, Stellantis avrà ridistribuito 6 miliardi di euro ai suoi dipendenti a livello internazionale.

Condividere il successo finanziario di Stellantis con i dipendenti è un elemento chiave per il gruppo

Dal 2021, l’azienda ha scelto di coinvolgere i propri dipendenti nel proprio successo, in conformità con il pilastro “Care” del suo piano strategico Dare Forward, dedicato ai suoi dipendenti, ai suoi clienti e al suo obiettivo di carbon neutrality. I dipendenti Stellantis sono la forza trainante delle prestazioni dell’azienda. Nel 2023, circa il 95 per cento di loro in tutto il mondo avrà beneficiato dell’approccio “Pay for performance”, in riconoscimento del loro contributo al successo dell’azienda.

Questo approccio è il risultato di un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali dei Paesi in cui Stellantis opera, nonché della volontà di proporre una politica di remunerazione e benefici salariali equa e in linea con le pratiche di mercato.

Per coinvolgere maggiormente i propri dipendenti nel successo dell’azienda, Stellantis ha lanciato lo scorso anno il suo primo piano di azionariato dei dipendenti “Shares to Win”, in Italia e Francia, accompagnato da un contributo del datore di lavoro sotto forma di un contributo di € 1.000. Stellantis prevede di estendere questo programma a 242.000 dipendenti idonei in tutto il mondo nel 2024, con condizioni di incentivazione simili.

“In un contesto attuale estremamente esigente e competitivo, tutti i dipendenti Stellantis possono essere orgogliosi di ciò che abbiamo costruito insieme negli ultimi tre anni e per questo desidero ringraziare calorosamente ciascuno di loro. Stiamo ottenendo risultati solidi che ci permettono, per il terzo anno consecutivo, di ridistribuire quasi 1,9 miliardi di euro tra partecipazioni agli utili e bonus variabili. Questi programmi di partecipazione agli utili e di remunerazione variabile costituiscono molto più di un semplice riflesso delle prestazioni e dei risultati dei nostri dipendenti. Questo è un giusto riconoscimento del loro contributo al nostro successo comune”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis.

In Francia, i dipendenti riceveranno un minimo di 4.100 euro, in base all’accordo di partecipazione agli utili, che corrisponde, per il terzo anno consecutivo, a più di 2,5 mesi di stipendio netto per i primi livelli di retribuzione.

Questa ridistribuzione si aggiunge all’aumento salariale del 4,3% annunciato lo scorso dicembre, un sistema volto a sostenere in particolare i primi livelli di retribuzione. Si integra inoltre con il piano “Shares to Win”, la cui prima edizione ha permesso al 31% dei dipendenti di acquistare azioni della società a condizioni preferenziali (sconto del 20% sul prezzo delle azioni e un contributo pari al 100% dell’importo personale investito fino a 1.000 euro). Tutte queste operazioni dimostrano un dialogo sociale costruttivo tra i team Stellantis e le parti sociali.