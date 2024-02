Tripletta per Alfa Romeo in Germania: tre vittorie nel concorso Best Cars 2024 di Auto Motor und Sport

Tripletta per Alfa Romeo: il marchio italiano festeggia tre vittorie nel concorso “Best Cars 2024” di “auto motor und sport”. Per la settima volta i lettori hanno votato la berlina Giulia prima nella sua categoria (“Middle Class Import”). Anche quest’anno il SUV Stelvio e Alfa Romeo Tonale hanno concluso la prestigiosa competizione al vertice delle rispettive classi. Ciò significa che tutti e tre gli attuali modelli della casa automobilistica del Biscione hanno ottenuto il primo posto nelle rispettive categorie: un primato assoluto.

Alfa Romeo fa tripletta ai best cars 2024 organizzati da Auto Motor und Sport in Germania grazie a Tonale, Stelvio e Giulia

Con una quota di voti del 21,5 per cento, l’Alfa Romeo Giulia ha difeso il suo titolo nella categoria “Middle Class Import”. La berlina sportiva si lasciò alle spalle 18 noti concorrenti. Il SUV Tonale ha battuto 34 modelli di confronto e ha ricevuto il maggior numero di voti nella classifica di importazione nella categoria “SUV compatto/fuoristrada”. I lettori di “auto motor und sport” hanno votato l’Alfa Romeo Stelvio numero 1 tra i 45 modelli importati nella categoria “grandi SUV/fuoristrada”.

“I lettori di ‘auto motor und sport’ hanno votato la nostra intera gamma di modelli come le loro ‘Best Cars’ – Vorrei ringraziarvi sentitamente per questa grande fiducia. La settima vittoria per l’Alfa Romeo Giulia e il primo posto per l’Alfa Romeo Stelvio dimostrano il fascino senza tempo dei nostri modelli di veicoli. Il fatto che ora anche il SUV Tonale sia una delle vincitrici è una bella conferma del nostro linguaggio di design moderno e della nostra strategia di elettrificazione. Posso assicurare agli appassionati del nostro marchio: anche la nuova Alfa Romeo Milano, che presenteremo ad aprile, sarà fonte di ispirazione”, ha dichiarato Niccolò Biagioli, Amministratore Delegato Premium Brands Stellantis Germania

“BEST CARS 2024” è stata la 48esima edizione di questo concorso. “auto motor und sport” ha offerto ai suoi lettori una scelta tra 455 veicoli attuali in 13 categorie di competizione, includendo nella propria classifica anche modelli di marchi importati.