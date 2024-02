Dorothea Knell nuova portavoce di Lancia in Germania

Dorothea Knell assumerà il lavoro di stampa e pubbliche relazioni di Lancia in Germania oltre ai suoi precedenti compiti di portavoce stampa per Alfa Romeo e DS Automobiles. Nel suo ruolo ampliato, Knell continua a far parte del team di comunicazione guidato da Sascha Wolfinger, che più recentemente ha fornito supporto alla comunicazione per il marchio su base provvisoria oltre al suo ruolo di Direttore delle comunicazioni presso Stellantis Germania.

Dorothea Knell dirigerà la comunicazione di Lancia oltre che di Alfa Romeo e DS Automobiles in Germania

“Siamo lieti di avere Dorothea Knell, un’esperta esperta nel settore automobilistico e della comunicazione, a bordo di Lancia e di lavorare con lei per comunicare il ritorno del marchio tradizionale sul mercato tedesco”, afferma Niccolò Biagioli, Amministratore Delegato Premium Brands Stellantis Germany. “Dorothea ha già dimostrato di avere successo nelle sue posizioni per i nostri due marchi premium Alfa Romeo e DS Automobiles. Siamo convinti che, con la sua esperienza nel campo della comunicazione digitale e lifestyle, offrirà un reale valore aggiunto al target di Lancia”.

Dorothea Knell ha iniziato la sua carriera automobilistica nel 2014 nell’organizzazione marketing tedesca di Opel Automobile GmbH. Nel 2019 passa al dipartimento stampa internazionale dell’allora Gruppo PSA. Un anno dopo, all’inizio del 2020, l’allora 29enne ha assunto la direzione della comunicazione per DS Automobiles in Germania. Durante questo periodo ha anche completato con successo il suo diploma MBA (General Management) part-time.

Lancia

Nel dicembre 2022, a Dorothea Knell è stata affidata la responsabilità aggiuntiva delle relazioni con la stampa dell’Alfa Romeo. Con l’imminente acquisizione dell’ufficio stampa e pubbliche relazioni di Lancia, Dorothea Knell completa a livello comunicativo lo Stellantis Premium Cluster.