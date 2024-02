Stellantis aumenta la produzione di moduli di propulsione elettrica

Stellantis ha annunciato oggi l’intenzione di aumentare la capacità produttiva dei suoi moduli di propulsione elettrica (EDM) trasformando il sito di Szentgotthard in Ungheria. L’inizio della produzione è previsto per la fine del 2026.

L’investimento di 103 milioni di euro nel sito di Szentgotthard da parte di Stellantis è l’ennesima dimostrazione che il gruppo punti sui BEV

L’investimento di 103 milioni di euro nel sito di Szentgotthard, che comprende sovvenzioni e contributi del governo ungherese, rappresenta l’ultimo esempio della determinazione di Stellantis a trasformare le sue fabbriche esistenti per il futuro elettrico del settore. L’azienda ha aggiornato i siti di Tremery-Metz in Francia, e Kokomo, Indiana negli USA, per accogliere la produzione EDM. Inoltre, il complesso di Mirafiori in Italia prevede, entro il 2024, di incrementare la produzione di cambi elettrificati a doppia frizione (eDCT) destinati ai veicoli ibridi e ibridi plug-in Stellantis.

“Localizzare la produzione dei nostri moduli di propulsione elettrica a Szentgotthard per supportare la nostra trasformazione elettrica è un’altra parte essenziale del nostro obiettivo di offrire ai nostri clienti soluzioni di mobilità sicure, pulite e convenienti”, ha affermato Arnaud Deboeuf, Chief Manufacturing Officer di Stellantis. “I dipendenti della fabbrica possono essere orgogliosi del loro lavoro, che sarà parte integrante del nostro futuro elettrificato e ci consentirà di fornire veicoli all’avanguardia e incentrati sul cliente per tutti i marchi iconici”.

“Grazie a questo investimento l’Ungheria svolgerà un ruolo più importante nella transizione dell’industria automobilistica verso l’elettrificazione”, ha affermato il ministro Péter Szijjártó. “D’ora in poi la produzione di sistemi di motorizzazione tradizionali coesistererà con la produzione di moduli di propulsione elettrica. Con questo investimento proteggiamo i posti di lavoro e assicuriamo il futuro della fabbrica di Szentgotthárd”.

Gli elettroerosioni prodotti a Szentgotthard verranno utilizzati nei veicoli assemblati sulla futura piattaforma “STLA native BEV”. La produzione per elettroerosione sarà integrata negli edifici esistenti della fabbrica. Le nuove attività legate alla produzione di moduli elettrici nel sito includeranno la lavorazione di alcuni componenti chiave, nonché l’assemblaggio finale e il collaudo degli elettroerosioni 3 in 1, che combinano il motore elettrico, il riduttore di velocità e il convertitore in un unico sistema. singolo modulo.

Il sito di Szentgotthard attualmente produce i motori a combustione interna turbo da 1,2 litri a 3 cilindri e da 1,6 litri a 4 cilindri utilizzati in diversi modelli del marchio Stellantis. I dipendenti Stellantis riceveranno una formazione di aggiornamento per soddisfare i requisiti di lavorazione e assemblaggio della produzione EDM.

Stellantis investirà più di 50 miliardi di euro nell’elettrificazione nei prossimi dieci anni per raggiungere gli obiettivi del suo piano strategico Dare Forward 2030 che mira al 100% delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) per autovetture in Europa e al 50 per cento delle vendite di BEV per passeggeri. auto e pick-up negli Stati Uniti entro il 2030. Per raggiungere questi obiettivi, l’azienda si sta assicurando una capacità delle batterie di circa 400 GWh, compreso il supporto di sei stabilimenti di produzione di batterie in Nord America ed Europa. Il gruppo è sulla buona strada per diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2038 in tutti gli ambiti, con una percentuale di compensazione delle emissioni residue a una cifra.