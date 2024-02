Stellantis: partono gli Spoticar Electric days

Dal 11 al 29 febbraio, avrà luogo la campagna promozionale “Spoticar Electric Days”, un’opportunità unica per chi desidera acquistare un veicolo usato a basse emissioni di Stellantis (Low Emission Vehicle – LEV), potendo contare sulla professionalità ed esperienza di Spoticar, leader europeo nella vendita di veicoli usati e protagonista nel contesto del cambiamento e della transizione energetica.

Spoticar Electric Days conferma l’impegno del Gruppo Stellantis verso una mobilità sostenibile e accessibile a tutti

Frutto del posizionamento del marchio Spoticar, caratterizzato dal motto “auto usate per un nuovo futuro”, l’iniziativa “Spoticar Electric Days” conferma l’impegno del Gruppo Stellantis verso una mobilità sostenibile e accessibile a tutti. In particolare, questa nuova offerta è rivolta a coloro che optano per l’acquisto di veicoli 100% elettrici o ibridi plug-in, scegliendo tra una selezione di modelli garantiti dalla rete Spoticar.

Per esempio, nel caso in cui i clienti scelgano di finanziare il loro acquisto attraverso il servizio Trust&Go di Stellantis Financial Services, la società finanziaria del Gruppo, avranno l’opportunità di includere nella rata anche la soluzione di ricarica domestica easyWallbox Free2move eSolutions. Questa soluzione può essere utilizzata plug-and-play con una semplice presa Schuko (fino a 2,3 kW). Inoltre, con un’installazione professionale per ottimizzare la ricarica, la easyWallbox può operare fino a 7,4 kW, garantendo una ricarica ancora più rapida e conveniente.

Spoticar e Stellantis Financial Services collaborano attivamente per promuovere e sostenere l’evoluzione verso una mobilità più sostenibile. L’iniziativa “Spoticar Electric days” sarà disponibile presso i punti vendita della rete Spoticar e sul sito web www.spoticar.it, dove gli utenti troveranno una sezione dedicata in homepage e una pagina apposita. Inoltre, la campagna prevede una forte presenza sui canali televisivi nazionali, satellitari e digitali, sul web, sui social media e tramite il CRM, con creatività appositamente studiate per l’occasione.

Oggi, il mercato delle auto usate svolge un ruolo fondamentale e mostra un notevole trend di crescita, una tendenza che Spoticar ha saputo cogliere con successo. Il marchio si è sempre più avvicinato alle reali esigenze dei clienti grazie a un’ampia offerta multimarca. I concessionari Spoticar offrono una vasta gamma di vetture e veicoli commerciali di tutte le marche, comprese motorizzazioni tradizionali, ibride, ibride plug-in ed elettriche, fornendo nel contempo un alto livello di servizio e garanzie. In Italia, Spoticar si distingue sul mercato per essere un marchio “phygital”, unendo la presenza online attraverso una vetrina con circa 16.000 annunci pubblicati e una rete di oltre 200 punti vendita fisici distribuiti su tutto il territorio nazionale.

In particolare, tutti i veicoli ibridi plug-in ed elettrici vengono sottoposti a un accurato controllo, che comprende fino a 85 punti di verifica, garantendo così la massima qualità e affidabilità. Inoltre, questi veicoli possono beneficiare di una garanzia che può estendersi fino a 24 mesi. Oltre a ciò, offriamo un servizio di assistenza stradale h24, 7 giorni su 7, valido in tutta Europa. Con la Garanzia Premium, inoltre, i proprietari possono godere di manutenzione gratuita per 12 mesi o fino ai primi 15.000 chilometri dall’acquisto. Per quanto riguarda la batteria, è inclusa una garanzia completa che può durare fino a 8 anni o fino a 160.000 chilometri.

Con la nuova iniziativa di febbraio “Spoticar Electric Days”, il marchio si propone di cambiare la percezione dei clienti e dell’opinione pubblica nei confronti dei veicoli usati 100% elettrici o ibridi plug-in. L’acquisto di questi veicoli rappresenta una scelta consapevole, permettendo ai cittadini di ottimizzare le spese e ridurre l’impatto ambientale. Grazie alle rassicuranti garanzie fornite dai concessionari Spoticar, i clienti possono essere certi della qualità e dell’affidabilità dei veicoli elettrici e ibridi plug-in usati.