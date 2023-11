Stellantis Financial Services: dall’1 novembre anche Jeep e Ram ne fanno parte in Brasile

Stellantis Financial Services va avanti con la conclusione di un altro capitolo in Brasile: a partire da oggi, 1 novembre, i marchi Jeep e Ram entreranno a far parte delle sue attività. Pertanto, con la nuova struttura, le operazioni di finanziamento, assicurazione e consorzio per i clienti Jeep e Ram passano ora sotto la responsabilità di Stellantis Financial Services, già responsabile delle attività retail dei marchi Fiat, Peugeot e Citroën. Nella rete Jeep si posizionerà come Jeep Financiamentos. Nella rete Ram, si posizionerà come Ram Financiamentos.

Jeep e Ram entrano a far parte di Stellantis Financial Services in Brasile

L’obiettivo di questa strategia è quello di ampliare sempre più l’esperienza del cliente con i marchi, permeando l’intero percorso di acquisto, che va dalla scelta e acquisto di un veicolo presso la concessionaria, fino ad estendersi all’intero ciclo di vita del cliente dei prodotti e dei servizi contrattati tramite Jeep Financiamentos. o Ram Financiamentos.

La struttura di Stellantis Financial Services e le sue braccia operative consentono un maggiore allineamento con le strategie dei marchi che compongono Stellantis, fornendo sinergie tra commercio all’ingrosso e al dettaglio, nonché agilità e semplificazione delle operazioni, concentrandosi sempre sull’aumento della soddisfazione del cliente e della rete. Il lancio di prodotti finanziari con una propria identità e caratteristica dei marchi rientra nella strategia per garantire un servizio uniforme lungo tutto il percorso del consumatore con Jeep e Ram.

“Stellantis investirà in modo significativo nei prossimi anni per avere prodotti e servizi ancora più competitivi ed esclusivi, puntando a soddisfare i nostri clienti. Inoltre, i concessionari del marchio Stellantis avranno una struttura di servizi unica ed esclusiva con servizi finanziari personalizzati a supporto delle loro attività. L’obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo delle attività commerciali di ciascun marchio con questa nuova struttura, rafforzando il sostegno finanziario ai rivenditori e ai consumatori”, sottolinea Dominique Signora, responsabile dei servizi finanziari di Stellantis per il Sud America.

Vale anche la pena sottolineare che Jeep Financiamentos e Ram Financiamentos disporranno di un’ampia gamma di prodotti finanziari, che copriranno tutti i target di riferimento dei marchi. Anche Jeep Seguros e Ram Seguros offriranno condizioni estremamente competitive e costituiranno un altro grande elemento di differenziazione per i clienti Jeep e Ram in Brasile.

“Questa nuova struttura rappresenta un’opportunità per offrire ai nostri clienti esperienze di servizi finanziari uniche nell’universo e nell’identità dei marchi Jeep e Ram. Il supporto operativo, ad esempio, sarà uno dei nostri più grandi attributi e la rete di concessionari avrà un team sul campo eccezionale, competente e impegnato a fare la differenza in ogni punto vendita, con piena integrazione con il marchio e i team della rete”, spiega Herlander Zola, vicepresidente commerciale senior delle operazioni Jeep e Ram Brasile. “Un altro esempio è il servizio a distanza attraverso il nostro Centro Corrispondente, che monitora in modo eccellente l’intero processo di finanziamento, dalla simulazione alla formalizzazione del credito, pronto a soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti”, aggiunge.

L’altro braccio operativo di Stellantis Financial Services, annunciato nell’agosto di quest’anno, è il Banco Stellantis. Precedentemente nota come Banco Fidis, la struttura ora fornisce attività di finanziamento ai concessionari di tutti i marchi di Stellantis. Inoltre, Banco Stellantis è responsabile delle operazioni di finanziamento per i clienti aziendali, come i clienti delle flotte, e continua a offrire soluzioni per fornitori e carte di credito, tra le altre operazioni strutturate, per tutti i marchi Stellantis.