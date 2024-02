Stellantis ridisegna la rete di distributori in un mercato importante

Al fine di fornire ai clienti un servizio migliore e un’attenzione specializzata, la rete di distributori di Stellantis in Messico si trasforma per essere composta da quattro reti specializzate, per un totale di 424 punti vendita per i marchi Stellantis. Questo nuovo modello distributivo mira a fornire una maggiore copertura del mercato, oltre a migliorare i risultati e la soddisfazione dei clienti sia nel servizio che nelle vendite.

Novità importanti per la rete di distributori di Stellantis in Messico: ecco cosa cambia

La rete di distributori di Stellantis sarà così suddivisa: Rete di concessionari di veicoli professionali (Peugeot Professional e Ram), 129 punti vendita, Rete di concessionari di SUV e autovetture (Dodge, Fiat e Peugeot), 146 punti vendita, Rete di concessionari Jeep, 138 punti vendita, Rete concessionari Alfa Romeo, 11 punti vendita.

Ogni Network di Stellantis è progettato secondo i valori di ciascun brand, e si concentra sulle esigenze del cliente. Il primo sarà un canale focalizzato principalmente sulle soluzioni lavorative. Questi veicoli offrono grande capacità di carico e versatilità per il lavoro. Ram, dal canto suo, è l’unico marchio Pickup del gruppo che unisce stile di vita e capacità lavorative, mentre Peugeot Professional si concentra sui furgoni professionali per piccole e grandi imprese.

La Rete di distributori di SUV e autovetture sarà focalizzata sui veicoli per l’uso quotidiano, dove funzionalità, design e risparmio di carburante sono fattori chiave. Fiat è riconosciuta per essere il marchio della mobilità urbana, dal design moderno, funzionale e dai bassi costi di esercizio. Dodge è il marchio performante del Gruppo Stellantis, dove versatilità, sicurezza e attenzione alla famiglia sono qualità che lo hanno contraddistinto nel corso della sua storia. Peugeot è un marchio creativo di fascia alta con una vocazione globale. I suoi valori sono: Esigenza, Eleganza e Seduzione.

La rete dei concessionari Jeep sarà invece focalizzata sui SUV che offrono capacità, abilità e versatilità a chi cerca viaggi straordinari. La gamma di veicoli Jeep è composta da: Renegade, Compass, Grand Cherokee, JT, Wrangler e Wagoneer.

Sempre a proposito di Stellantis, la Rete di distributori Alfa Romeo sarà focalizzata su veicoli di lusso, design esclusivo, maneggevolezza sportiva, prestazioni, che soddisfano i più alti standard di qualità. Questa rete cerca di offrire ai clienti un’esperienza di acquisto unica con un’attenzione personalizzata coerente con i prodotti offerti dall’azienda italiana. Il servizio post-vendita in ciascuna rete sarà fornito da Mopar, il marchio originale di Stellantis Service, Parts and Accessories.