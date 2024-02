Produzione auto: nel 2023 si è registrata una crescita in Italia

L’analisi dei dati forniti dall’ISTAT e dall’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) relativi al settore auto italiano offre uno spaccato interessante sulle dinamiche in atto nell’industria automobilistica nazionale a dicembre 2023 e nel corso dell’anno.

La produzione complessiva dell’industria automotive italiana ha registrato un decremento significativo dell’8,8% a dicembre 2023 rispetto allo stesso mese del 2022. Tuttavia, l’intero 2023 ha mostrato un incremento del 6,1%, segnalando una tendenza alla ripresa nonostante le fluttuazioni mensili.

Produzione auto: 541.000 veicoli prodotti nel 2023 in Italia

Il comparto della fabbricazione di auto ha mostrato una variazione tendenziale negativa dell’11,3% a dicembre, nonostante una crescita annuale del 16,7%. La fabbricazione di carrozzerie, rimorchi e semirimorchi, invece, ha registrato un significativo aumento del 34,5% a dicembre 2023 e del 9,5% su base annua. Infine, nel mercato della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e i loro motori si osserva un calo del 10,1% a dicembre e del 3,6% nell’intero anno.

Secondo ANFIA, la produzione domestica di vetture ha totalizzato 541.000 unità nel 2023, marcando un aumento del 14,5% rispetto al 2022. Tuttavia, si è verificato un forte calo del 32,2% a dicembre.

L’intera produzione di auto ha raggiunto le 880.000 unità nel 2023, un incremento del 10,5% rispetto all’anno precedente. La produzione industriale italiana nel suo complesso ha evidenziato una flessione del 2,5% nel 2023 rispetto all’anno precedente, con un calo del 2,1% a dicembre 2023.

Fatturato ed export relativi al 2023

Il fatturato dell’industria in senso stretto (escluso il comparto Costruzioni) è cresciuto dello 0,9% a novembre 2023. Per il settore automotive, il fatturato complessivo ha mostrato un incremento significativo del 20,9% nel periodo gennaio-novembre 2023, con una crescita del 24,5% sul mercato interno e del 16,2% sui mercati esteri.

L’export di auto dall’Italia ha raggiunto 19,5 miliardi di euro nei primi 10 mesi del 2023, con gli Stati Uniti, la Germania e la Francia come principali destinatari. L’export della componentistica automotive ha totalizzato 21,4 miliardi di euro, con un saldo positivo di 4,7 miliardi di euro.

Gianmarco Giorda, direttore generale di ANFIA, ha sottolineato l’importanza di implementare tempestivamente il nuovo Piano di incentivi per sostenere la domanda di auto ricaricabili (BEV e PHEV) in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione del settore, nonché per stimolare la produzione nazionale.

I dati mostrano un settore in evoluzione, con sfide significative ma anche segnali di ripresa. La necessità di adattamento a un mercato in rapido cambiamento e l’attenzione alle strategie di decarbonizzazione rimangono fondamentali per il futuro dell’industria automobilistica italiana.