Stellantis: sarà in Spagna la prossima Gigafactory?

Il ministro spagnolo dell’Industria, Jordi Hereu, ha espresso ottimismo lunedì riguardo a Stellantis, aprendo la possibilità della costruzione di una fabbrica di batterie nel paese. “Attendiamo con speranza l’annuncio dei nuovi incentivi e confidiamo in notizie positive”, ha dichiarato Hereu a Reuters durante un evento a Barcellona, quando gli è stato chiesto se avesse fiducia nel futuro del progetto Stellantis.

Sembrano aumentare le probabilità che la quarta gigafactory di Stellantis in Europa venga costruita in Spagna

Il governo spagnolo dovrebbe avviare una procedura di gara in cui le imprese concorreranno per ottenere sovvenzioni e prestiti per progetti specifici. “Ritengo sia ragionevole pensare che, spero, andrà tutto bene”, ha dichiarato. Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha annunciato a gennaio che la casa automobilistica ha l’intenzione di costruire una fabbrica di batterie in Spagna, a condizione di ottenere sostegno finanziario dal governo.

Lo scorso anno, la Spagna ha stanziato 59 milioni di euro per il progetto di una fabbrica di batterie di Stellantis situata vicino alla città nord-orientale di Saragozza. Questo finanziamento è stato erogato nell’ambito del programma di aiuti del governo volto a promuovere l’industria dei veicoli elettrici e delle batterie, utilizzando i fondi di soccorso pandemici forniti dall’Unione Europea.

Hereu, che ha avuto incontri con i dirigenti di Stellantis lo scorso dicembre, ha annunciato la scorsa settimana che nel primo trimestre sarà avviata una terza fase di aiuti. Questa fase comprende 200 milioni di euro in sovvenzioni e 100 milioni di euro in prestiti. Successivamente, nel primo trimestre, è previsto il lancio di una quarta fase di aiuti del valore di 1,25 miliardi di euro, programmata per la seconda metà dell’anno.

L’impianto, che avrà CATL come partner principale, sarà il quarto ad essere costruito in Europa. Si unirà all’impianto inaugurato lo scorso anno in Francia, nella regione del Pas-de-Calais, e a quelli attualmente in costruzione in Germania (a Kaiserslautern) e in Italia (a Termoli). Stellantis, oltre alla progettata Gigafactory, sta valutando di trasferire anche la produzione delle vetture elettriche compatte basate su STLA Small in quel sito. Un accordo preliminare è già stato raggiunto.