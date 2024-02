Ferrari premia l’eccellenza nelle sue concessionarie

Ferrari, icona indiscussa nel panorama automobilistico globale, si distingue non solo per le sue innovazioni in termini di design e tecnologia, ma anche per il suo impegno nel riconoscere e premiare l’eccellenza tra i propri collaboratori.

Questo impegno trova la sua massima espressione nei Testa Rossa Awards, un evento che celebra la dedizione e la professionalità dei talenti che rappresentano il brand di Maranello nelle concessionarie in tutto il mondo.

Ferrari: il cavallino rampante ha premiato cinque importanti manager dei suoi showroom

Nel corso dell’edizione 2023, tenutasi ad ottobre nella storica sede di Maranello, sono state messe in luce le figure chiave che contribuiscono quotidianamente al successo del costruttore modenese. Attraverso cinque categorie di premi – Top Technician, Top Service Manager, Top After Sales Ambassador, Top Marketing Executive e Top Sales Executive – i Testa Rossa Awards 2023 hanno riconosciuto l’eccellenza nel servizio, nella gestione, nell’assistenza post-vendita, nel marketing e nelle vendite.

I candidati, selezionati tra migliaia di dipendenti delle concessionarie Ferrari distribuite in 11 regioni e 21 paesi, hanno dimostrato competenze eccezionali, superando rigorosi test sul servizio clienti e sfoggiando capacità diagnostiche e tecniche di alto livello. Tra i 60 finalisti, provenienti da diverse parti del mondo, i vincitori sono stati scelti per la loro straordinaria performance nell’ultima fase della competizione.

I vincitori hanno ricevuto un trofeo ufficiale dalla Ferrari Academy, un riconoscimento tangibile della loro abilità e dedizione. Questo premio non solo li onora come ambasciatori del marchio, ma funge anche da simbolo della cultura di eccellenza che il costruttore di Maranello perpetua.

I vincitori dei Testa Rossa Awards 2023 sono stati:

Top Technician: Daniel Dawson , JCT600 Leeds (Regno Unito).

, JCT600 Leeds (Regno Unito). Top Service Manager: Harald Osing , Alfred Gohm GmbH (Germania).

, Alfred Gohm GmbH (Germania). Top After Sales Ambassador: Matthew Grounds , Ferrari Sydney (Australia).

, Ferrari Sydney (Australia). Top Marketing Executive: Guillaume Ettori , SF Cote d’Azur Cannes (Francia).

, SF Cote d’Azur Cannes (Francia). Top Sales Executive: Julian Sion, Maranello Motors GmbH (Germania).

Queste persone rappresentano l’eccellenza nella loro specifica area di competenza, contribuendo a rafforzare la reputazione di Ferrari come leader nel settore automobilistico di lusso. Attraverso iniziative come i Testa Rossa Awards, il produttore di Maranello si impegna a promuovere non solo veicoli di alta gamma, ma anche standard elevati in termini di servizio clienti e gestione operativa, elementi essenziali per mantenersi all’avanguardia nel settore.