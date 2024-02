Stellantis ha registrato il suo miglior mese di gennaio in Messico dal 2019

Stellantis Messico ha riportato il miglior anno di vendite del 2019 con 6.954 unità, un aumento del 25 per cento rispetto all’anno 2023. Il marchio leader nelle vendite è stato Ram. “Stellantis Messico continua la sua tendenza positiva nelle vendite basate su veicoli chiave come Dodge Journey, Ram 700 e Jeep Renegade. Le vendite del primo mese mostrano la preferenza dei clienti per i nostri prodotti di alta qualità e ingegnosità”, ha detto Carlos Quezada, Presidente e CEO del gruppo automobilistico in quel paese.

Stellantis in Messico ha registrato il suo miglior mese di gennaio dal 2019

Per quanto riguarda i singoli marchi di Stellantis segnaliamo che Alfa Romeo ha registrato la vendita di 54 unità, il miglior gennaio di vendite della sua storia in Messico. Alfa Romeo Stelvio ha registrato il miglior mese di vendite della sua storia. Alfa Romeo Tonale ha venduto 32 unità. Fiat ha registrato le migliori vendite di gennaio della sua storia con 1.115 unità. La Fiat Fastback ha venduto 299 unità. La Fiat Mobi ha venduto 198 unità. Fiat Argo ha aumentato le vendite del 4 per cento rispetto a gennaio 2023. Fiat Pulse ha immesso sul mercato messicano 378 unità.

Sempre a proposito di Stellantis, Jeep ha registrato le migliori vendite di gennaio dal 2015 con 1.622 unità, una crescita del 64 per cento rispetto all’anno precedente. Jeep Renegade ha registrato le migliori vendite di gennaio della sua storia con 554 unità. Jeep Compass ha registrato il miglior gennaio di vendite dal 2015 con 409 unità. Jeep Grand Cherokee ha registrato le migliori vendite di gennaio dal 2017 con 331 unità. Jeep JT ha venduto 141 unità. Jeep Wrangler ha venduto 168 unità. Jeep Wagoneer ha venduto 19 unità.

Peugeot ha venduto 1.262 unità, in aumento del 17 per cento rispetto al 2023, il miglior gennaio di vendite della sua storia. Peugeot 2008 e Peugeot Partner hanno registrato le migliori vendite di gennaio della loro storia con 337 e 437 unità rispettivamente. Peugeot Rifter ha migliorato le sue vendite dell’82% rispetto a gennaio 2023. Infine segnaliamo che Ram ha venduto 1.672 unità a gennaio, in aumento del 26% rispetto a gennaio 2023. Ram ProMaster ha registrato il miglior gennaio di vendite dal 2017. Ram 700 ha venduto 592 unità. Ram Light Duty e Ram Heavy Duty hanno venduto rispettivamente 321 e 311 unità.