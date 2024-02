Opel Rocks Electric: ecco dove è stata leader del suo segmento

L’Opel Rocks Electric ha concluso il 2023 come il veicolo leggero più venduto nei Paesi Bassi. Secondo i dati ufficiali, il marchio tedesco ha venduto circa 1200 unità del suo quadriciclo lo scorso anno, conquistando una quota di mercato superiore al 40% nel segmento delle microcar.

Con una lunghezza di soli 2,41 metri, una larghezza di 1,39 metri (specchietti retrovisori esterni esclusi) e un peso di soli 471 kg (batteria di trazione inclusa), la Rocks Electric rappresenta un biglietto d’ingresso alla mobilità elettrica, specialmente per i neofiti.

Essendo ufficialmente classificata come veicolo leggero o quadriciclo, anche gli adolescenti di soli 16 anni possono guidarla nei Paesi Bassi con un certificato per ciclomotori o una patente di guida di categoria B.

L’EV promette un’autonomia massima di 75 km con una sola carica secondo il ciclo WLTP, con una velocità massima di 45 km/h. Ciò la rende ideale per il traffico cittadino quotidiano. Grazie a un raggio di sterzata di soli 7,2 metri, il quadriciclo leggero elettrico può facilmente muoversi in curve strette e parcheggiare in spazi ridotti.

La batteria da 5,5 kWh della Opel Rocks Electric può essere ricaricata completamente in circa 4 ore tramite una presa domestica. Il cavo di ricarica di 3 metri, sempre alloggiato nel veicolo, può essere facilmente estratto dalla portiera lato passeggero quando necessario. Opel offre, inoltre, un adattatore per la ricarica in una stazione di ricarica pubblica.

Nel contesto del mercato olandese, le vendite interessanti e le immatricolazioni di questo modello riflettono l’interesse crescente per soluzioni di mobilità sostenibili e accessibili. La Rocks Electric, facente parte dell’ampia gamma di veicoli offerti dai brand di Stellantis, si distingue per la sua praticità in ambito urbano e per la sua accessibilità, specialmente per i giovani conducenti, sottolineando l’impegno della casa automobilistica tedesca nel promuovere la transizione verso l’elettrificazione dei trasporti.