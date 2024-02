Ferrari Winter Challenge 2024 incanta gli appassionati del brand modenese

Il Circuito di Yas Marina è stato recentemente teatro del Ferrari Winter Challenge 2024, un evento che ha messo in mostra il talento e la passione nel mondo del motorsport. Khaled Al Marzouq, rappresentando Kuwait Automobile & Trading Co., ha sigillato una vittoria inequivocabile, marcando il suo dominio nella serie con una seconda vittoria consecutiva ad Abu Dhabi. Questa tappa del Ferrari Winter Challenge si è svolta in concomitanza con i Ferrari Racing Days, un evento che ha incluso programmi esclusivi come F1 Clienti e Programma XX.

Durante il weekend appena trascorso, la casa automobilistica modenese ha celebrato non solo la competizione, ma anche la sua cultura e la sua storia. Tra i momenti salienti, c’è stato l’ambito Ferrari Challenge, che ha visto piloti di ogni angolo del mondo competere per la gloria.

Ferrari Winter Challenge 2024: ecco come è andato l’appuntamento ad Abu Dhabi

Nel Trofeo Pirelli Am, Al Marzouq ha mostrato una prestazione impeccabile, partendo dalla pole position e mantenendo la testa della gara fino al traguardo. Dietro di lui, Dylan Medler di The Collection ha tenuto duro al secondo posto mentre Ernst Kirchmayr di Gohm Baron Motorsport ha completato il podio, conquistando il terzo posto.

Nella Coppa Shell, Maya Hartge di Al Tayer Motors LLC ha ottenuto il suo secondo trionfo in una gara caratterizzata da un finale al cardiopalma. Mohamed Al Adsani di Kuwait Automobile & Trading Co. si è piazzato al secondo posto, seguito da Yan Bin Xing di CTF China, che ha raggiunto il suo primo podio ad Abu Dhabi.

La Coppa Shell Am ha visto Ruihua Wu di CTF China trionfare, segnando la sua prima vittoria nella serie. La gara è stata brevemente interrotta per consentire il ripristino della pista dopo un incidente, che fortunatamente non ha avuto conseguenze per i piloti. Lisa Clark di Pellin Racing e Hassan Daboussi di Fast Auto Technic.Co.Ltd hanno completato il podio.

Il Ferrari Winter Challenge è più di una semplice competizione: è una celebrazione di Ferrari, che unisce appassionati e piloti in un’atmosfera di emozionante competizione e stile inconfondibile. Marc Gené, Ferrari Ambassador, ha avuto l’onore di premiare i vincitori, sottolineando l’impegno e la dedizione di questi atleti verso il motorsport.

Quest’anno, i Ferrari Racing Days Abu Dhabi hanno anche visto la partecipazione di oltre 260 vetture nella Ferrari Owner’s Parade, organizzata da Ferrari Middle East. Questo evento ha offerto un’occasione unica per i ferraristi di tutto il mondo di condividere la loro passione per il costruttore di Maranello, creando un vero e proprio spettacolo di colori, suoni e adrenalina.