Alfa Romeo 33 Stradale protagonista del concorso “Novità dell’Anno 2024”

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale emerge vittoriosa nell’annuale concorso promosso dalla rivista Quattroruote sin dal 2000. Con un notevole 44,5 per cento di preferenze, l’esclusiva vettura “due posti secchi” conquista il premio speciale nella categoria Dream, affermando ancora una volta il fascino di questa fuoriserie nata dalla audacia di sognare.

Realizzata in soli 33 esemplari esclusivi, già tutti venduti, Alfa Romeo 33 Stradale coniuga heritage e futuro del marchio

Nel suo 25° anno, il prestigioso concorso assegna tre premi speciali nelle categorie Concept, Dream e Lifestyle dal 2022. Partecipano a queste categorie modelli sportivi o particolari esclusi dalla lista delle candidate al premio “Novità dell’anno”, titolo conquistato più volte dal marchio italiano con i modelli 147 (2001), MiTo (2009), Giulietta (2011), Giulia (2017), Stelvio (2018) e Tonale (2023).

La redazione di Quattroruote ha scelto quattro vetture in ciascuna delle tre categorie speciali, chiedendo ai lettori di esprimere il loro giudizio attraverso il sito e i canali social del magazine. La nuova Alfa Romeo 33 Stradale ha ottenuto una vittoria schiacciante, superando tre supercar di marchi internazionali di prestigio.

La nuova 33 Stradale, prodotta in soli 33 esemplari esclusivi, tutti già venduti, è progettata per essere un’opera d’arte unica e irripetibile grazie a un livello di personalizzazione senza precedenti. Questa supercar Alfa Romeo è realizzata in collaborazione con la carrozzeria Touring Superleggera, utilizzando un processo artigianale unico, rispettando standard di altissima qualità e prestando una maniacale cura ai dettagli.

Il suo obiettivo è offrire l’esperienza di guida più entusiasmante e il fascino eterno di un’icona a una ristrettissima cerchia di appassionati che hanno creduto fin dall’inizio nel progetto. La nuova 33 Stradale, infatti, ha origine nella neonata “Bottega” Alfa Romeo, dove designer, ingegneri e storici del marchio hanno inizialmente ascoltato i potenziali acquirenti, per poi realizzarla insieme, seguendo un approccio simile a quello delle botteghe artigianali rinascimentali o delle officine dei famosi carrozzieri italiani degli anni Sessanta.

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento, assegnato alla nuova 33 Stradale dai lettori di Quattroruote, veri appassionati ed esperti dell’automobilismo internazionale. Per trasformare un sogno in realtà, è necessaria una buona dose di coraggio e un pizzico di sana follia. Gli stessi ingredienti con cui nacque nel 1967 la 33 Stradale, ancora oggi considerata da molti tra le auto più belle di sempre. Oggi, con la stessa audacia e visione, Alfa Romeo ha creato la nuova 33 Stradale, il “manifesto” di ciò che il marchio italiano può fare – e farà – in termini di stile ed esperienza di guida”.