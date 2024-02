Stellantis conferma a gennaio in Italia la sua leadership nel segmento dei veicoli commerciali

Il 2024 inizia positivamente per i veicoli commerciali Stellantis, che mantengono la loro leadership nel mercato italiano. Secondo i dati forniti da Dataforce, a gennaio il gruppo automobilistico ha registrato una quota di mercato del 42,5 per cento e volumi di vendita superiori a 7.500 unità.

Anche a gennaio 2024 il gruppo Stellantis è leader in Italia nel segmento dei veicoli commerciali

FIAT Professional ha ottenuto la migliore performance con una quota del 25,5 per cento posizionando il Ducato e il Doblò van al primo e terzo posto tra i veicoli commerciali più venduti in Italia. Il Ducato, prodotto nello stabilimento di Atessa (Chieti), è il best seller del mercato dei veicoli commerciali in Italia, con oltre 2.000 immatricolazioni. Nel segmento dei Large Van, considerando anche Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Opel Movano, tutti veicoli prodotti ad Atessa (CH), la quota di Stellantis è del 42 per cento.

Peugeot ha ottenuto un ottimo risultato a gennaio, registrando una quota del 5,7 per cento, con una crescita di 1,2 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2023. Nel mercato dei veicoli commerciali elettrici, Stellantis ha confermato la sua leadership con una quota di mercato del 28,9 per cento.

“Il nuovo anno è iniziato positivamente”, ha dichiarato Gianluca Zampese, Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis in Italia. “Abbiamo confermato la nostra leadership grazie al supporto di una rete di vendita che offre le migliori soluzioni per tutti i nostri clienti. Il 2024 sarà un anno importante caratterizzato dal rinnovamento senza precedenti dell’intera gamma di furgoni, con 12 modelli in tutti i segmenti per i marchi Citroën, FIAT Professional, Opel e Peugeot. Oltre al rinnovamento del prodotto, saremo supportati dalla strategia di Stellantis Pro One per la crescita del nostro mercato, che è particolarmente competitivo” ha concluso. Dunque sicuramente un buon inizio di anno per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA.