Stellantis registra una forte crescita a gennaio in Portogallo

Dopo aver guidato il mercato automobilistico in Portogallo nel 2023, Stellantis parte bene anche nel 2024. A gennaio il Gruppo è stato leader del mercato sotto tutti gli aspetti, vendendo 5.503 veicoli passeggeri (VP) e veicoli commerciali leggeri (LCV) dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot. (dati ACAP). Le vendite di Stellantis nel primo mese dell’anno sono aumentate dell’11,4 per cento rispetto a gennaio 2023, ben al di sopra della crescita del mercato del 7,6 per cento, che ha consentito al Gruppo di registrare una robusta quota di mercato del 30,4 per cento.

Anche nel mercato delle autovetture, Stellantis è stata leader con un totale di 4.355 unità vendute a gennaio, un volume che rappresenta una crescita del 18,7 per cento – molto superiore all’aumento del 7,5 per cento di questo mercato – e una quota del 27,7 per cento. Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, la leadership di Stellantis si è tradotta nella consegna di 1.148 veicoli ai clienti, raggiungendo una significativa quota di mercato del 48,6 per cento.

Con diversi nuovi lanci di modelli elettrificati previsti per il 2024, Stellantis rafforza il proprio obiettivo di promuovere nel mercato nazionale una mobilità sempre più pulita, sicura e accessibile. Nel segmento Low Emission Vehicles (LEV), il Gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares ha aumentato le vendite del 17 per cento a gennaio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie alle 826 unità vendute.

Il Gruppo ha accelerato le sue vendite del 70 per cento nel mercato PHEV – ibridi plug-in – con un totale di 390 veicoli, pari a una quota del 18 per cento. Considerando solo il mercato dei BEV – 100 per cento elettrici a batteria – Stellantis è responsabile di un totale di 436 immatricolazioni, che rappresentano una quota del 16 per cento.

Stellantis continua a distinguersi per la propria leadership nel mercato dei Veicoli Commerciali Leggeri 100 per cento elettrici a batteria. A gennaio ha venduto 109 furgoni elettrici, che le hanno permesso di aumentare le vendite del 22,4 per cento e di garantire una quota del 46,2 per cento.

I risultati conseguiti da Stellantis nel primo mese dell’anno rappresentano un ulteriore passo nell’esecuzione del piano strategico Dare Forward 2030. Da segnalare inoltre che nel mercato nazionale del Quadriciclo, il Gruppo, attraverso il marchio Citroën, ha ottenuto ancora una volta una buona performance, con AMI scelta da 70 clienti , che gli garantiscono una quota del 44,9 per cento di questo mercato.