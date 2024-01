Tavares: ‘La forte accelerazione delle auto elettriche migliora la sicurezza’

Con la diffusione dei veicoli elettrici, i livelli di accelerazione delle automobili utilitarie e dei SUV familiari sono ormai paragonabili a quelli che un tempo caratterizzavano solo le auto sportive e le supercar. Secondo l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, tuttavia la rapida accelerazione dei veicoli elettrici non rappresenta un problema per la sicurezza degli automobilisti.

Tavares non condivide la preoccupazione di molti sulla sicurezza delle auto elettriche a causa della loro forte accelerazione

Durante la presentazione della nuova piattaforma STLA Large, destinata a supportare modelli con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi, Carlos Tavares ha sottolineato che una rapida accelerazione riveste un’importanza fondamentale durante i sorpassi, potendo assistere i conducenti nell’evitare situazioni pericolose.

“Vivo in una fattoria nella profonda campagna del Portogallo e spesso percorro le piccole strade di questa zona”, ha dichiarato Tavares a Top Gear. “La potenza di accelerazione è soprattutto una questione di sicurezza. È fondamentale per effettuare sorpassi in modo sicuro, garantendo la possibilità di cambiare corsia e superare un camion su una strada a due corsie. Quindi, non è necessariamente una questione di velocità, ma piuttosto della potenza di accelerazione necessaria per effettuare sorpassi in condizioni sicure. Siamo molto lieti che i veicoli elettrici abbiano questa capacità.”

“Penso che sia qualcosa di cui i clienti possono godere”, ha aggiunto Carlos Tavares. “E non c’è niente di più difficile che iniziare a sorpassare un camion e poi dover frenare perché hai appena scoperto che l’accelerazione dell’auto che stai guidando non è sufficiente per sorpassare in condizioni di sicurezza. Quindi torni sui freni e torni dietro al camion. La capacità di accelerazione per noi è innanzitutto una misura di sicurezza. Maggiore è l’accelerazione, più sicure possono essere le condizioni in cui si effettua il sorpasso e, da questo punto di vista, la tecnologia BEV è eccezionale, come tutti sappiamo”.

Ovviamente anche se il ragionamento di Tavares non fa una piega non tutti sono convinti che la forte accelerazione delle auto elettriche possa non rappresentare un pericolo per la sicurezza degli utenti della strada. Mettere in mano di guidatori inesperti auto con 500 cavalli che accelerano da 0 a 100 in 3 secondi potrebbe non essere una buona idea.