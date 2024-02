Stellantis: tra i quattro grandi stabilimenti in Italia Mirafiori è quello più a rischio?

Stellantis ha quattro grandi stabilimenti in Italia: Melfi, Mirafiori, Pomigliano e Cassino. La situazione in Italia del gruppo automobilistico non è al momento delle migliori, come dimostrano i recenti tagli alla produzione in alcune fabbriche. Tra queste quella che sembra passarsela peggio è proprio lo stabilimento di Mirafiori, tanto che qualcuno ipotizza un futuro incerto. Questo nonostante le promesse effettuate dal gruppo automobilistico che di recente ha fatto annunci importanti a proposito di questa fabbrica.

Stellantis: al momento in Italia è Mirafiori lo stabilimento che se la passa peggio

Al momento a Mirafiori si produce la Fiat 500 elettrica che però ha visto ridurre la sua produzione a causa di un calo della domanda. Gli altri modelli prodotti li sono le auto di Maserati con il lancio della nuova Quattroporte che è stato rinviato di qualche anno. Nel sito di Mirafiori, attualmente lavorano circa 12.000 lavoratori, molti dei quali andranno in pensione nel corso del prossimo decennio. Gli schemi di Stellantis, sia quelli già implementati come l’hub dell’economia circolare, sia quelli solo annunciati come il “Green Campus”, non contemplano l’assunzione di nuovo personale, ma piuttosto la riorganizzazione della forza lavoro esistente. A ottobre, la produzione della Fiat 500 elettrica a Mirafiori è stata interrotta per due settimane, seguita da un calo della produzione da 225 vetture assemblate a turno a 170 auto a novembre. Senza un piano di nuove assunzioni, l’hub dell’economia circolare risulta incapace di garantire una vera rinascita dello stabilimento.

Dunque nonostante le dichiarazioni rassicuranti di Stellantis, sindacati e dipendenti sono abbastanza preoccupati. Sembrano andare meglio le cose negli altri grandi stabilimenti italiani. Cassino sarà la casa delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio oltre che di Maserati Grecale e forse anche di un altro modello. A Melfi spazio a 5 nuove auto elettriche tra cui la nuova Lancia Gamma. A Pomigliano infine l’attuale Fiat Panda coninuerà ad essere prodotta almeno fino a fine 2026 insieme ad Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet.

Anche in queste fabbriche però qualche preoccupazione rimane. Ad esempio ci si chiede se a Cassino le auto che verranno prodotte saranno da sole in grado di garantire la piena occupazione. A Pomigliano ci si interroga su cosa accadrà quando l’attuale Fiat Panda andrà in pensione mentre nello stabilimento Stellantis di Melfi ha creato grande perplessità la voce secondo cui la nuova Opel Manta non si farà più. Dunque al momento l’obiettivo del governo italiano di un 1 milione di auto prodotte ogni anno nel nostro paese sembra piuttosto lontano.