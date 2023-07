Stellantis investe in un nuovo ‘green-campus’ a Mirafiori

Stellantis ha annunciato oggi che la sua sede di Mirafiori a Torino, in Italia, si unisce al programma di trasformazione del posto di lavoro “grEEn-campus” che mira a rafforzare le radici del design automobilistico, della ricerca e sviluppo e delle funzioni centrali di Stellantis attraverso attività innovative, sostenibili e disegni collaborativi. Mirafiori è il prossimo sito Stellantis nella prima fase del programma, che si aggiunge alle strutture di Poissy, Francia, e Rüsselsheim, Germania.

Il green-campus è un luogo per lo scambio e la condivisione di idee per promuovere la creatività e l’efficienza e, in ultima analisi, creare un ambiente di lavoro altamente desiderabile. Il programma di trasformazione supporta direttamente l’obiettivo carbon net zero entro il 2038 di Stellantis delineato nella strategia Dare Forward 2030 .

La “ EE ” nel green-campus rappresenta sia l’impegno di Stellantis per l’ Ambiente che per i Dipendenti : Energia positiva per proteggere l’ Ambiente così come una mentalità di formazione costante per offrire una grande esperienza ai dipendenti .

“Con ogni nuovo campus verde, stiamo ripensando i nostri edifici iconici per rispondere meglio ai nostri nuovi modi ibridi di lavorare, poiché un numero significativo di nostri colleghi sta sfruttando il lavoro flessibile a distanza, contribuendo anche alla riduzione dell’impronta di carbonio dell’azienda, ha affermato Xavier Chéreau, Chief Human Resources & Transformation Officer di Stellantis.

La riprogettazione degli edifici storici, in combinazione con altre iniziative intraprese da Stellantis, contribuisce all’obiettivo di diventare una società carbon net zero entro il 2038, tutti gli ambiti inclusi, con compensazione percentuale a una cifra delle emissioni rimanenti. Una volta aperti, i nuovi edifici per uffici saranno energeticamente positivi. Inoltre, gli edifici ristrutturati e quelli esistenti mirano a essere a emissioni zero durante l’uso.

I campus verdi di Stellantis si trovano in paesi chiave in cui Stellantis ha una ricca storia. Sono iniziati i lavori presso la sede di Poissy, è stato completato lo studio di progettazione esecutiva di Rüsselsheim ed è in fase di avvio il progetto Mirafiori. Nell’iniziativa rientra anche lo storico edificio per uffici di Mirafiori in corso Agnelli. Ulteriori green-campus saranno annunciati in date successive. Questo nuovo investimento di milioni di euro a tre cifre a Mirafiori dimostra l’impegno dell’azienda nei confronti dell’Italia e segue altri sviluppi positivi nell’area torinese