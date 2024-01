Stellantis Italia anuncia cambiamenti nel team di PR & Communication

Dal 1° febbraio, nel team di PR & Communication di Stellantis Italia si registra una nuova organizzazione. Marco Freschi ha assunto il ruolo di PR Manager per le Business Unit Stellantis Pro One Italia e per Stellantis Fleet & Business Solutions Italia, mantenendo contemporaneamente la sua posizione di PR Manager per FIAT, Fiat Professional e Abarth.

Nuova disposizione organizzativa nel team di PR & Communication di Stellantis Italia

Nello stesso contesto, Andrea Gualano ha assunto la posizione di PR Manager per Citroën Italia, mantenendo anche la responsabilità di PR Manager per Jeep e per i marchi americani Dodge e Ram. Sia Marco Freschi che Andrea Gualano rimarranno sotto la supervisione di Claudio D’Amico, Direttore delle Relazioni Pubbliche e Comunicazione di Stellantis Italia, il quale fa parte del Team Direzionale diretto dal Managing Director di Stellantis Italia, Santo Ficili.

A Marco Freschi sarà affidato il compito di supervisionare l’attività di comunicazione di Stellantis Pro One, con particolare attenzione al rinnovamento senza precedenti dell’intera gamma di furgoni, che includerà 12 modelli distribuiti su tutti i segmenti dei marchi Citroën, FIAT Professional, Opel e Peugeot. Inoltre, avrà il ruolo di supportare le iniziative della Business Unit dedicate ai clienti B2B e alle flotte aziendali, concentrandosi in particolare sul settore strategico del noleggio.

Andrea Gualano svolgerà un ruolo chiave nell’accompagnare Citroën nel percorso di democratizzazione della mobilità elettrica, particolarmente rilevante nell’anno del centenario di Citroën in Italia, il 2024. Tra gli eventi significativi previsti, si avvicina il lancio della nuova ë-C3, un modello che rappresenta la sorprendente risposta di Citroën alla sfida delle auto elettriche a prezzi accessibili, consolidando ulteriormente la presenza della marca di Stellantis nel mercato.

Il resto della Direzione di Public Relations e Communication di Stellantis Italia rimane invariato, con la conferma dei seguenti ruoli:

– Simona Magnarelli, PR Manager Premium Brands (Alfa Romeo, Lancia e DS Automobiles) e Lifestyle;

– Stefano Virgilio, PR Manager Opel e Peugeot;

– Maria Teresa Carboni, PR Manager Corporate e Internal Communication;

– Monica Soldini, Events Manager;

– Cristina Scialpi, Premium Brands Specialist;

– Carlotta Savi, responsabile Amministrazione;

– Cinzia Chiesa, responsabile Press Events;

– Elisabetta Morlacchi, Event Coordinator per Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot;

– Francesco Maione, Event Coordinator per Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Jeep.