Stellantis: presto una soluzione per il motore Puretech?

Stellantis potrebbe aver finalmente trovato una soluzione definitiva ai problemi riscontrati da molti automobilisti possessori di vetture dotate di motore Puretech. Ci riferiamo alle auto equipaggiate con il motore tre cilindri PureTech da 1,2 litri, che come sappiamo hanno registrato problemi alla cinghia di distribuzione negli ultimi anni. In particolare, le segnalazioni di problematiche coinvolgono sia la versione aspirata da 82 Cv che le versioni turbo da 110 o 130 Cv.

Stellantis forse ha trovato una soluzione definitiva per risolvere i problemi riscontrati dal suo motore PureTech

A quanto pare, Stellantis comunicherà a breve la sostituzione della cinghia per i modelli interessati che abbiano un massimo di 5 anni o 100.000 km. Per le vetture comprese tra i 5 e gli 8 anni (con un massimo di 150.000 km), si prevede che il costo dei pezzi di ricambio sarà coperto. Inoltre, considerando che il problema potrebbe arrecare danni al sistema di lubrificazione, si mormora che Stellantis provvederà anche a riparare gratuitamente tale sistema per i modelli che hanno un massimo di 6 anni o 100.000 km.

Sempre secondo queste indiscrezioni provenienti da fonti vicine a Stellantis si dice che la nuova cinghia sarà più robusta rispetto a quella precedente mentre per le auto dotate di Mild Hybrid la cinghia sarà sostituita direttamente da una catena. Vedremo dunque se in questa maniera il gruppo automobilistico avrà finalmente trovato una soluzione definitiva ai tanti problemi registrati da queste vetture negli ultimi tempi.