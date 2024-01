Stellantis amplia la propria offerta dedicata al leasing elettrico proponendo tre modelli complementari perfettamente adatti all’uso familiare grazie alla loro grande versatilità: i monovolume 100% elettrici Citroën Ë-Berlingo, Peugeot E-Rifter e Opel Combo Electric. Stellantis presenta quindi l’offerta più ampia sul mercato con ben dodici modelli Citroën, Peugeot, Opel, Fiat e Jeep già ordinabili.

Stellantis amplia la propria offerta di leasing elettrico in Francia ai monovolume dei marchi Citroën, Peugeot e Opel

Le auto di Stellantis che adesso accedono al leasing sociale in Francia sono le seguenti: Fiat 500e, da 49€/mese, Citroën ë-C3 da 54€/mese, Opel Corsa, da 94€/mese, Peugeot E-208, da 99€/mese, Opel Mokka, da 119€/mese, Citroën ëC4, da 129€/mese, Citroën Ë-Berlingo da 139€/mese, Peugeot E-Rifter da 139€/mese, Opel Combo Elettrico da 139€/mese Fiat 600e La Prima, da 149€/mese, Jeep Avenger, da 149€/mese e Peugeot E-2008, da 149€/mese.

Grazie alla rilevanza delle sue offerte, Stellantis registra risultati particolarmente positivi con oltre 20.000 richieste di finanziamento convalidate al 18 gennaio, confermando gli impegni nei confronti del governo che il gruppo automobilistico è pronta a continuare a sostenere per aprire l’accesso al leasing elettrico a più beneficiari.

Leader indiscusso del mercato dei veicoli elettrici in Francia nel 2023, con una quota di mercato del 25,3 per cento e volumi VP+LCV elettrici in crescita del 36,1 per cento, Stellantis è fortemente impegnata, insieme al governo, ad offrire modelli attraenti a canoni convenienti, con il supporto di Stellantis Finance & Servizi. Ora ci sono dodici modelli elettrici, dei marchi Citroën, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot, tutti prodotti in Europa, che possono beneficiare del leasing elettrico 2024 istituito dal governo, per consentire alle famiglie più modeste di guidare elettricamente. Nel corso dell’anno sarà disponibile anche un tredicesimo veicolo del marchio Fiat. Vedremo dunque quali novità arriveranno in proposito dalla Francia per il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.