Tavares afferma che la linea dura dell’Italia sugli incentivi sta danneggiando la produzione

Il prudente approccio dell’Italia agli incentivi ha portato a una riduzione della produzione automobilistica durata diversi mesi, ha dichiarato martedì il capo di Stellantis, l’unica grande casa automobilistica del Paese. “L’azienda Stellantis ha sollecitato il governo italiano per un periodo di nove mesi per sostenere le vendite di veicoli elettrici”, ha affermato l’amministratore delegato Carlos Tavares durante una visita allo stabilimento del gruppo nella città di Atessa, nel centro Italia, che rappresenta il più grande impianto di produzione di furgoni d’Europa.

Tavares ribadisce che Stellantis ha sollecitato più volte il governo italiano sugli incentivi per i veicoli elettrici

Carlos Tavares ha dichiarato che il gruppo sta richiedendo al governo italiano di sostenere le vendite di veicoli elettrici (EV) per preservare anche lo stabilimento di Mirafiori a Torino. Questo stabilimento produce vari veicoli, tra cui la Fiat 500 elettrica e ha implementato licenziamenti temporanei a causa della debole domanda. Il governo ha espresso il desiderio che il gruppo franco-italiano aumenti la sua produzione annuale in Italia a un milione di veicoli. Al contempo, la casa automobilistica sta cercando misure di sostegno, tra cui la riduzione dei costi energetici e incentivi per la vendita di veicoli elettrici.

Il governo dovrebbe presentare il 1° febbraio il nuovo piano di incentivi del valore di oltre 900 milioni di euro per quest’anno, secondo una bozza di decreto visionata da Reuters. “L’Italia sta investendo significativamente meno risorse finanziarie rispetto ad altri importanti Paesi europei per sostenere i veicoli elettrici”, ha dichiarato Tavares. “Ciò ha come conseguenza la perdita di opportunità di produzione in Italia che avremmo potuto sfruttare. Abbiamo già perso nove mesi di produzione aggiuntiva a Mirafiori”.

Carlos Tavares ha dichiarato che Stellantis mira a diventare leader globale nel mercato dei veicoli commerciali (LCV) in tutto il mondo entro il 2030. Questo obiettivo sarà realizzato attraverso l’avvio di un’offensiva in Nord America e sfruttando opportunità in Asia. “Crediamo che entro quel periodo abbiamo il potenziale per vincere questa competizione”, ha affermato Tavares.