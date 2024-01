Questa è l’Alfa Romeo Stelvio più strana che hai visto fino ad oggi

Imbattersi in una limousine dai contorni quanto mai dubbi in California non è cosa così rara. È probabilmente questo il caso di una insospettabile Alfa Romeo Stelvio del 2020 che ha subito una trasformazione che in pochi si sarebbero aspettati, specialmente gli alfisti più incalliti. Il SUV di Segmento D del Biscione, basato sulla raffinata piattaforma Giorgio che condivide con la Giulia, si è reso infatti oggetto di un set di modifiche piuttosto esasperate (perlomeno per i gusti in essere nel Vecchio Continente), quelle utili a farlo diventare un’ambita limousine.

È quanto emerge da una proposta di vendita affidata al sito specializzato in questa specifica tipologia di vetture, limoforsale, che vede fra i veicoli in vendita proprio questa “allungata” Alfa Romeo Stelvio di colore bianco; il D-SUV, ora caratterizzato da dimensioni fuori da ogni norma e pensiero europeo, è stato già venduto per 99.000 dollari pari a poco meno di 91.000 euro al cambio attuale.

Questa Alfa Romeo Stelvio, formato limousine, era stata già proposta per la vendita circa tre anni fa

L’Alfa Romeo Stelvio in versione limousine era già apparsa su limoforsale nel 2021, senza però sortire gli effetti sperati. Fino ad ora però si erano avute poche informazioni in relazione a questo modello così particolare, utile forse per presentarsi a qualche evento con un mezzo dall’aspetto infallibile a quelle latitudini.

Le modifiche apportate all’Alfa Romeo Stelvio sono state proposte da una società attiva dal 1999 in questo settore, la californiana Pinnacle Limousine Manufacturing. Non sono note molte informazioni tecniche sulla vettura, oltre al fatto che è stata privata della possibilità di avere la trazione sulle quattro ruote, preferendo una più classica configurazione a due ruote motrici, mentre pare evidente che il D-SUV di casa Alfa Romeo sia stato letteralmente tagliato a metà per poi subire un allungamento nell’ordine dei 3 metri o forse anche di più. D’altronde le sezioni anteriore e posteriore della Stelvio sono praticamente prive di ogni trasformazione stilistica, mentre all’interno della parte centrale del veicolo si accede sfruttando un’ampia porta con apertura decisamente fuori da ogni schema: proposta secondo un meccanismo di apertura e chiusura “ad ali di gabbiano”.

All’interno non manca la solita disponibilità di arredi e caratteristiche tipiche delle limousine americane, condizione alla quale non poteva sottrarsi nemmeno questa Alfa Romeo Stelvio. Ci sono sedili foderati in pelle, ampi divanetti, schermi e luci a LED di differenti colori; qualcosa di letteralmente simile a ciò che ci aspettiamo di trovare a bordo di un veicolo simile o anche in una discoteca. Non è infatti da escludere la disponibilità di un impianto stereo di tutto rispetto.

Infine sotto il cofano di questa Alfa Romeo Stelvio c’è un propulsore a 4 cilindri da 2.0 litri di cilindrata capace di 280 cavalli di potenza; una configurazione comunque sufficiente per “godersi” le andature tipiche di mezzi di questo tipo.

Foto di limoforsale