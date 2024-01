Ferrari Purosangue: ecco chi è l’ultimo calciatore ad averlo acquistato

Il recente acquisto di Cristiano Ronaldo, un Ferrari Purosangue, testimonia l’espansione del marchio di Maranello nel segmento dei super SUV. La scelta di Ronaldo, l’attaccante portoghese attualmente in forza all’Al-Nassr, di integrare il FUV nella sua impressionante collezione di auto, evidenzia l’attrattiva unica del Purosangue nel mercato dei veicoli di lusso.

Questo modello segna un momento significativo per il costruttore modenese, rappresentando il suo primo ingresso nel mondo dei veicoli a quattro porte, un passo audace che mantiene però l’identità sportiva e le prestazioni elevate, caratteristiche distintive del cavallino rampante.

Ferrari Purosangue: il super SUV entra a far parte del garage di Cristiano Ronaldo

La scelta di Ronaldo di personalizzare il suo Ferrari Purosangue in Blu Scozia, con cerchi in titanio da 20” dotati di finitura argento e pinze freno blu, riflette il prestigio e l’unicità che il marchio di Maranello offre ai suoi clienti.

Il veicolo, che in Italia parte da oltre 385.000 euro, rappresenta un investimento considerevole anche per una figura del calibro di Cristiano Ronaldo, il quale ha ammesso di aver perso il conto delle sue auto, ma il cui valore complessivo supera i 20 milioni di dollari. Tra le varie auto presenti nel suo garage, spiccano modelli di Bugatti, Lamborghini, Mercedes-AMG, Porsche e altri modelli del costruttore modenese.

Non solo Ronaldo, ma anche altri calciatori di fama mondiale, come Zlatan Ibrahimovic, hanno mostrato interesse per il performante Purosangue con motore V12 aspirato da 725 CV. La decisione del calciatore portoghese di optare per un interno in pelle crema sottolinea l’attenzione del produttore di Maranello alla personalizzazione e al lusso, aspetti che vanno oltre le semplici prestazioni, per toccare i sensi dell’estetica e del comfort.

Il Ferrari Purosangue, in quanto mix tra sportività e funzionalità familiare, si inserisce perfettamente nella gamma di auto possedute da Ronaldo. Insomma, questo modello rappresenta non solo una nuova direzione per Ferrari, ma anche un simbolo di status e di prestigio nel mondo delle auto di lusso.

La scelta fatta da Cristiano Ronaldo e da altri nomi noti nel calcio mondiale di includere il Ferrari Utility Vehicle loro collezioni enfatizza ulteriormente il fascino esclusivo e l’attrattiva di questo modello unico nel suo genere.