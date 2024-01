Stellantis il 15 febbraio annuncerà i risultati dell’esercizio 2023

Stellantis ha comunicato nelle scorse ore l’intenzione di rendere pubblici i risultati finanziari dell’esercizio 2023 il prossimo 15 febbraio 2024. La presentazione dei risultati, tramite live webcast audio e conference call, prenderà il via alle 14:00 CET / 8:00 EST della stessa giornata. Il comunicato stampa e il materiale di presentazione saranno resi disponibili nella sezione Investors del sito web del gruppo automobilistico www.stellantis.com alle 8:00 CET / 2:00 EST circa dello stesso giorno. Le istruzioni per accedere al live webcast audio e alla conference call sono reperibili nella sezione Investors del sito www.stellantis.com. In caso di impossibilità a partecipare alla sessione live, sarà disponibile un replay sul sito web dell’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe (www.stellantis.com).

Il 15 febbraio 2024 Stellantis rivelerà i risultati finanziari del 2023

Ovviamente la curiosità di conoscere i risultati finanziari del gruppo automobilistico per quanto riguarda il 2023 è davvero elevata. L’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares ha un piano ben preciso per essere sempre più protagonista nel settore delle auto da qui ai prossimi anni puntando forte sui suoi 14 brand e sull’elettrificazione. Ricordiamo che sono davvero tante le novità in arrivo per il 2024 a cominciare dalla nuova Lancia Ypsilon e proseguendo con Alfa Romeo Milano e fino alla nuova Fiat Panda senza dimenticare anche le attività americane del gruppo che continuano ad avere un peso importante per l’azienda nel suo insieme. Vedremo dunque che notizie arriveranno in quella sede dalla società del Presidente John Elkann e se le cose sono andate come desiderato.