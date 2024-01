Fiat 600e è ora disponibile in un nuovo mercato

FIAT conferma ancora una volta il suo ruolo di pioniere nella mobilità urbana sostenibile con la nuova Fiat 600e che finalmente debutta anche in Austria. Con dimensioni compatte (lunghezza 4,17 metri) e cinque porte, la nuova vettura di Fiat completamente elettrica si presenta come la soluzione ideale sia in città che per i viaggi fuoristrada. Il volume del bagagliaio è di 360 litri e anche i vani portaoggetti all’interno sono estremamente generosi con un volume totale di 15 litri.

Fiat 600e debutta in Austria con prezzi che partono da 36.000 euro

Il frontale della Fiat 600e è dal design deciso e presenta una firma cromata con il numero 600. L’esterno elegante e dinamico è sottolineato dai fari principali a LED e dalle grandi ruote con un diametro fino a 18 pollici. Dettagli neri lucidi e accenti cromati sottolineano la linea della carrozzeria. Un omaggio al paese d’origine della Fiat 600e è la bandiera italiana sul paraurti posteriore.

La Fiat 600e ha una batteria da 54 kWh e una potenza massima di 115 kW (156 CV), che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9 secondi. A seconda della situazione e dello stile di guida desiderato, è possibile scegliere tra le modalità di guida ECO, NORMAL e SPORT. L’autonomia secondo WLTP arriva fino a 409 chilometri e nel traffico cittadino addirittura fino a 604 chilometri. I sistemi avanzati di assistenza alla guida consentono la guida autonoma di livello 2.

Per il lancio sul mercato in Austria nel gennaio 2024, la Fiat 600e sarà disponibile in due versioni preconfigurate (RED) al prezzo di listino di 36.000 euro e La Prima al prezzo di listino di 42.000 euro, ciascuna IVA inclusa, ma senza tenere conto degli incentivi alla mobilità elettrica. Vedremo dunque come i clienti austriaci di Fiat accoglieranno sul mercato questa importante novità.