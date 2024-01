Stellantis: un anno di grandi progressi nei dati sulla mobilità forniti da Mobilisights

Mobilisights sta trasformando il campo delle applicazioni per veicoli connessi, dimostrando l’ampio impatto dei dati dei veicoli Stellantis su soluzioni intelligenti e migliorando l’efficienza dell’intero ecosistema automobilistico. Un anno fa, Mobilisights è stata fondata per sfruttare l’accesso esclusivo ai dati incorporati nei veicoli dei 14 iconici marchi Stellantis e consentire un mondo più intelligente. Nell’ultimo anno Mobilisights ha creato soluzioni innovative e stipulato accordi strategici.

Mobilisights rivoluziona la mobilità con dati in tempo reale e migliora l’esperienza della flotta e del consumatore per i veicoli Stellantis

In termini di valutazione del prodotto, Mobilisights ha sviluppato o evoluto cinque pacchetti di dati chiave per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Mobilisights ha sviluppato pacchetti dati in evoluzione per i clienti delle flotte in Europa e Nord America, pacchetti dati per sviluppare offerte assicurative su misura e un’offerta di streaming dati per gestire in modo efficiente la ricarica dei veicoli elettrici. Tutte queste soluzioni consentono a Mobilisights di affrontare numerosi casi d’uso per proprietari, fornitori di servizi telematici o partner di veicoli elettrici e offrire valore aggiunto a ogni utente.

Gli affittuari beneficiano delle soluzioni di gestione della flotta di Mobilisights che controllano la gestione del carburante e ottimizzano le loro operazioni con dati in tempo reale che sono fondamentali per migliorare la soddisfazione del cliente e l’efficienza operativa. I fornitori di servizi telematici sfruttano i robusti flussi di dati di Mobilisights per migliorare la gestione della flotta. Con l’accesso a dati dettagliati sui veicoli, questi fornitori hanno trasformato il modo in cui operano le flotte, garantendo efficienza, sicurezza e sostenibilità al centro dei loro servizi.

I dati in tempo reale provenienti dai veicoli connessi come contachilometri e accelerazione consentono alle compagnie assicurative di offrire prodotti personalizzati che premiano la guida sicura. Questi dati del conducente vengono analizzati con il consenso per creare offerte basate sullo stile di guida e arricchire la proprietà del veicolo con i dati Mobilisights.

I dati di Mobilisights consentono inoltre alle aziende di sviluppare applicazioni intuitive per i proprietari di veicoli elettrici. Questi semplificano la gestione della logistica dei veicoli elettrici – dalla ricarica al monitoraggio dei costi – migliorando al contempo l’esperienza dell’utente. Mobilisights sta lavorando attivamente per fornire contributi di dati anonimi fondamentali per migliorare le infrastrutture di trasporto. Questi sforzi mirano a creare strade più sicure e sistemi di trasporto più adattabili che, in definitiva, avvantaggiano tutti gli utenti della strada.

“Abbiamo tradotto i dati in progressi per consentire un mondo più connesso. Il nostro viaggio è appena iniziato”, ha affermato Sanjiv Ghate, CEO di Mobilisights . “Ho visto l’impatto che siamo stati in grado di avere con i nostri clienti nella creazione di un ecosistema più sicuro ed efficiente. Non stiamo solo andando avanti, siamo pionieri per un mondo più intelligente e per il futuro della mobilità. Punto dati per punto dati.”

Mobilisights lavora attivamente con diverse decine di clienti, dai leader del settore alle start-up innovative, tra cui Free2move, Geotab, Guidepoint Systems, Echoes, Ocean-Orange Business, Webfleet, MotorQ, CerebrumX, Axa for Stellantis Insurance, EEVEE, 2hire. L’azienda sottolinea il proprio impegno per aumentare la sicurezza, l’efficienza e l’attenzione al cliente nei servizi di mobilità attraverso i dati. Mobilisights è una parte innovativa del piano strategico Stellantis “ Dare Forward 2030 ”. Nel giorno del suo primo compleanno, la divisione sottolinea il suo impegno a continuare a svolgere un ruolo di primo piano nell’innovazione e nel plasmare il futuro della mobilità.