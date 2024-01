Stellantis: nel 2023 registra una solida crescita in Europa

Il 2023 è stato un anno di significative trasformazioni nel settore automobilistico, con la competizione che si intensifica e nuovi operatori che entrano in scena. In questo contesto dinamico, Stellantis si è distinto, registrando una crescita del 5,9% nelle vendite in Europa, abbracciando tutti i segmenti e le propulsioni.

Con una quota di mercato del 18,4%, il colosso italo-francese si è affermato come il secondo gruppo automobilistico più venduto nel mercato europeo, un traguardo non trascurabile. Un punto di forza è stato il dominio nel segmento dei veicoli commerciali, dove ha mantenuto una quota di mercato superiore al 30%. Tale successo ha notevolmente sostenuto la business unit Stellantis Pro One, confermandola come leader indiscusso nel settore.

Stellantis: +5,9% di immatricolazioni in Europa nel 2023 rispetto al 2022

Esaminando i mercati chiave, notiamo degli aumenti nelle vendite (PC+CV) in Francia (+2,2%), Germania (+5%), Italia (+10,6%), Spagna (+3,5%) e un notevole +16,8% nel Regno Unito.

Le prestazioni positive si estendono anche al resto del Vecchio Continente, con incrementi in Belux, Irlanda, Portogallo e Svizzera. Particolarmente rilevanti sono le vendite in Francia, Italia e Portogallo, con un’accentuata presenza nel mercato elettrificato in Francia, Portogallo e Spagna.

Nel segmento dei veicoli elettrici, il gruppo italo-francese ha registrato un aumento del 14% rispetto al 2022, conquistando una quota di mercato del 14,2% nel mercato europeo. Questa crescita è testimoniata dai modelli di punta quali Fiat 500 Elettrica, Opel Corsa Electric, Peugeot e-208, Jeep Avenger e dalla gamma di veicoli commerciali elettrici Pro One (che da sola detiene una quota di mercato del 38,6%).

Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer di Stellantis Enlarged Europe, ha espresso orgoglio per i risultati conquistati nel 2023, sottolineando l’impegno dell’azienda nella definizione delle tendenze del settore elettrico, nonché nel costante lavoro e dedizione del team.

Analizzando i risultati dell’UE29, si evidenzia una transizione positiva verso il nuovo anno. In Francia, il gruppo automobilistico ha raggiunto una quota del 27,4% nel mercato dei veicoli elettrificati, superando il principale concorrente di 4 punti percentuali nel segmento BEV.

In Italia, Stellantis si è confermato leader nel mercato dei veicoli commerciali, con una quota del 45,5%. Anche in Germania, l’azienda ha rafforzato la sua posizione, con la Corsa che continua a essere il veicolo più venduto nel segmento B.

In Spagna, il colosso ha dominato nel mercato dei veicoli elettrificati e si è posizionato in testa nelle vendite di veicoli commerciali ibridi plug-in e 100% elettrici. Nel Regno Unito, la crescita annuale è notevole, con Vauxhall che si è classificata come terzo brand nel mercato dei furgoni e leader nel settore dei veicoli elettrici.