Stellantis è leader nel mercato sudamericano per il terzo anno consecutivo

Nel suo terzo anno di attività, Stellantis conquista la leadership nelle vendite di automobili e veicoli commerciali leggeri nei tre principali mercati del Sud America: Brasile, Argentina e Cile. L’azienda, assoluto successo di vendite nel settore automobilistico, ha ottenuto un altro anno di risultati da festeggiare. Nel 2023, le vendite totali del gruppo automobilistico in Sud America hanno superato la soglia degli 878mila veicoli, rappresentando una quota di mercato del 23,5%.

Solo nel mese di dicembre l’azienda ha accelerato il ritmo delle vendite in Brasile e ha chiuso l’ultimo mese dell’anno con 64.422 unità immatricolate e una quota di mercato del 27,1%. “I risultati del 2023 dimostrano che stiamo facendo le scelte migliori quando forniamo ai nostri clienti prodotti e servizi sempre più innovativi e in linea con le loro esigenze. Nel 2024 proseguiremo con il nostro obiettivo di continuare a rafforzare la presenza dei nostri marchi ed espandere la nostra leadership in tutti i mercati della regione”, afferma Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America.

Nel mercato brasiliano, l’azienda ha consolidato la propria leadership tra gennaio e dicembre, con oltre 686mila unità immatricolate e una quota di vendita del 31,4%. 128mila vetture davanti al secondo posto. Modello più venduto in Brasile, il pick-up Fiat Strada conta 120.600 unità immatricolate e una quota di mercato del 5,5%. Sempre nella top 10 dei veicoli più venduti dell’anno, anche la Mobi si colloca al sesto posto con 73.432 vetture immatricolate (quota del 3,4%) e l’Argo all’ottavo posto con 66.719 unità (quota di mercato del 3,1%).

Nel 2023 Fiat si è assicurata la leadership anche nelle categorie Hatch con 140.261 unità e il 22,6% di quota nel segmento, Pickup con 171.915 vetture e il 42,6% di quota di categoria e Van con 26.250 veicoli immatricolati e il 44,5% di quota nel segmento. Nei SUV, il marchio ha registrato 86.219 unità vendute nell’anno e un’importante crescita del 43% (25.802 vetture) rispetto al 2022.

Rispetto alla fine dell’ultimo mese dell’anno, anche Fiat si è classificata al primo posto con una quota di mercato del 19,7% e 46.808 unità immatricolate. Nella top 10 sono entrati due modelli: il pick-up Strada con 10.573 unità immatricolate e Fiat Mobi con 7.395 veicoli venduti. A dicembre Fiat è leader nei pick-up con 15.281 unità immatricolate e il 36,1% della categoria in generale, con Strada che si aggiudica il 66,7% dei B-pickup e Toro il 42% dei C-pickup, entrambi al primo posto nei rispettivi segmenti.

Nel 2023, il marchio di Stellantis ha registrato più di 127 mila unità di veicoli venduti in Brasile, che corrispondono al 16,2% del segmento dei SUV e al 5,8% del mercato generale, classificandosi al sesto posto nel settore totale. La Compass, leader tra i Suv medi per il settimo anno consecutivo, ha raggiunto più di 59mila unità vendute e una quota di mercato superiore al 40%. Commander, leader tra i grandi Suv per il secondo anno consecutivo, ha raggiunto quasi 20 mila unità vendute e una quota di mercato pari al 23%. Renegade ha ottenuto più di 47mila immatricolazioni nel corso dell’anno.

Sempre a proposito di Stellantis, Peugeot ha registrato una crescita del 150% nelle vendite Retail, ovvero nelle vendite effettuate nella rete di concessionari ai Privati ​​con l’ampliamento della linea 208, la presenza dei SUV tradizionali e l’elettrificazione del marchio. La casa del Leone continua a crescere e rimane tra i primi 10 marchi con la maggiore quota di mercato in Brasile, così come nel 2022.

La chiusura del 2023 consolida la forza del marchio francese di Stellantis Citroën in Brasile. La Nuova C3 chiude il 2023 come una delle cinque B-Hatch nazionali più vendute in Brasile nel canale Retail con oltre 26 mila unità vendute, concludendo in bellezza un anno in cui ha vinto diversi premi, tra cui il prestigioso World Urban Auto dell’anno e Best Buy fino a R$75mila da Quatro Rodas.

La Nuova C4 Cactus si è aggiudicata il titolo di Best Buy di Quatro Rodas nella categoria SUV Compatti, oltre a ricevere un nuovo look, l’esclusivo sistema multimediale Citroën Connect Touchscreen da 10” con Android Auto wireless e Apple Carplay e l’inedita Noir Limited Edition con Motore THP fino a 173 CV.

La soluzione più intelligente per piccoli e grandi imprenditori, il Jumpy si è distinto anche nel 2023, risultando il terzo furgone più venduto in Brasile. Inoltre, ë-Jumpy continua a conquistare il mercato della mobilità elettrica sostenibile, classificandosi lo scorso anno come il furgone elettrico più venduto nel Paese nel suo segmento.

Ram ha concluso l’anno 2023 con innumerevoli motivi per festeggiare. Sommando i dodici mesi dell’anno, il marchio di Stellantis ha raggiunto circa 17 mila unità vendute, l’anno migliore della sua storia in Brasile, con un incremento del 236% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ha avuto anche il miglior dicembre mai registrato, con l’impressionante cifra di 3.107 registrazioni. Inoltre, si è assicurata la leadership tra i marchi premium in Brasile e Nuova Rampage si è consolidata nella Top 5 dei pick-up compatti e medi più venduti nel paese durante l’anno.

In Argentina, il gruppo automobilistico continua a guidare il mercato con oltre 119mila unità vendute tra gennaio e dicembre e una quota di mercato del 28,2%, posizionando l’azienda come il più grande produttore di veicoli in Argentina. In Cile Stellantis ha venduto più di 36mila unità nell’anno fino ad oggi, con una quota di mercato dell’11,5%.