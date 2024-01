Alfa Romeo Giulia Sprint GT con motore 2.0 litri all’asta in UK

Il cuore degli amanti del “biscione” incrementa le sue pulsazioni quando c’è un’Alfa Romeo Giulia Sprint GT nei paraggi. La stessa cosa succede per i collezionisti quando un esemplare della specie viene messo all’asta. Una nuova opportunità di questo tipo viene offerta dalla sessione di vendita Race Retro di Icoonic Auctioneers, in programma nella giornata di sabato 24 fabbraio, a Coventry (Regno Unito). Gli esperti stimano un valore di aggiudicazione compreso fra 45 mila e 55 mila sterline, pari col cambio odierno a circa 52 mila e 64 mila euro.

L’esemplare proposto alla tentazione dei potenziali acquirenti versa in uno stato di forma ottimale, che ne incrementa l’appetibilità. Si tratta di un’auto da corsa meticolosamente preparata, che promette grandi emozioni, sia nel garage che fra i cordoli. La nascita del mezzo offerto all’asta risale al 1964, un periodo in cui sognare e vivere in modo romantico non era un peccato.

Emozionante e bella, questa vettura deve il suo stile alla matita ispirata di Giorgetto Giugiaro per Bertone. Figlia sportiva di una stirpe di modelli coupé derivati dalla “normale” Giulia, ebbe un’accoglienza abbastanza felice. Ciò che colpisce maggiormente lo sguardo è l’aspetto svelto e muscoloso della carrozzeria. Si vede che ha tanta energia in corpo. Il pianale sul quale venne sviluppata fu quello della Ti, significativamente accorciato nell’interasse, sceso da 2.510 a 2.350 mm. Facile intuire le ripercussioni, positive, sull’agilità del modello, che si distinse per la sua verve dinamica.

Foto da profilo Facebook Iconic Auctioneers

Dotata di motore anteriore e trazione posteriore, l’Alfa Romeo Giulia Sprint GT sapeva come assecondare al meglio i gusti dei piloti. Un bel “quadrifoglio”, senza alcun dubbio. Cuore pulsante del modello era un motore a 4 cilindri da 1.6 litri di cilindrata, chiamato a dare una bella spinta al leggero corpo vettura. Qui è stato sostituito da un duemila, ma l’altra unità propulsiva fa parte dei pezzi di ricambio che accompagnano il lotto. La carrozzeria di colore rosso, con inserti azzurri, valorizza bene i suo tratti vigorosi. Rispetto alla GT standard, la Sprint aveva degli elementi specifici di caratterizzazione stilistica, come lo scalino sul cofano anteriore. Da segnalare anche i tre listelli cromati sulla calandra.

L’auto messa in vendita da Icoonic Auctioneers ha la guida a destra. Il suo peso è di appena 802 chilogrammi. Il motore da 2.0 litri, con preparazione racing, attualmente installato, sviluppa una potenza massima di oltre 192 cavalli a 7350 giri al minuto, scaricati al suolo con una trasmissione manuale a 5 rapporti. Le sue alchimie sonore hanno il profumo della pista e sono una delizia per l’apparato uditivo degli alfisti…e non solo. Non sappiamo, al momento, se questa Alfa Romeo Giulia Sprint GT sarà offerta con un prezzo di riserva. Mi sento di scommettere che, in ogni caso, troverà il suo acquirente.