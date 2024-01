Peugeot: per l’undicesimo anno consecutivo scelto come miglior marchio automobilistico dai consumatori portoghesi

Marchio più venduto in Portogallo nel 2023, Peugeot ribadisce ora il suo status di riferimento essendo eletto “Marchio automobilistico n. 1 – Scelta del consumatore” nel 2024, per l’undicesimo anno consecutivo. La casa automobilistica del Leone è stata eletta la migliore tra le 11 marche del settore automobilistico valutate da un universo di oltre 1.500 intervistati nello studio condotto da Consumer Choice, il principale sistema di valutazione dei consumatori in Portogallo.

Per l’undicesimo anno di fila in Portogallo Peugeot è stato eletto miglior marchio automobilistico dai consumatori

Alla base della strategia di elettrificazione del Marchio, della comprovata qualità dei modelli venduti e della crescente esperienza globale che offre ai suoi clienti, questa distinzione evidenzia l’evoluzione di successo della casa francese e della sua immagine di marca, fattori che sono alla base degli ultimi tre anni di leadership di Peugeot nel mercato nazionale portoghese.

Peugeot è riuscita nell’impresa di essere eletta, per l’undicesimo anno consecutivo, punto di riferimento tra i consumatori portoghesi, che le ha conferito il titolo di “Marchio automobilistico Nº 1 – Consumer Choice 2024” . Nell’analisi di responsabilità di ConsumerChoice – Consumer Satisfaction Assessment Center, la marca francese ha prevalso su un gruppo di undici marchi automobilistici, dopo una valutazione effettuata da 1.580 individui, ottenendo un punteggio dell’82% e, con questo, il miglior indice di soddisfazione del settore.

“Ribadiamo il nostro enorme orgoglio e soddisfazione per questa continua preferenza dei consumatori portoghesi per il marchio Peugeot, assegnandogli, per l’undicesimo anno consecutivo, la certificazione “Brand Nº1 – Consumer Choice 2024″ nel settore automobilistico”, ha affermato João Mendes, Direttore del brand in Portogallo e Spagna. “Questa importanza tra i clienti nazionali è confermata dai risultati commerciali del Marchio nel mercato portoghese nel 2023. Questi due riconoscimenti sottolineano la validità delle nostre scommesse e della nostra strategia, in un posizionamento sempre più adeguato della nostra gamma di prodotti e servizi, sottolineando gli sforzi, obiettivi e risorse nella stessa direzione: il cliente Peugeot. Naturalmente, questo è il lavoro di un intero team di professionisti dedicati, non solo del Marchio ma anche dei nostri Concessionari del leone, con i quali mi congratulo per questo risultato”.

Gli intervistati sono stati invitati a valutare la loro soddisfazione rispetto agli attributi del marchio, un aspetto che riflette le esperienze passate e attuali con i marchi, nonché le caratteristiche dei diversi prodotti/servizi, i vantaggi offerti dal marchio , l’ intenzione o la raccomandazione all’acquisto e la Emozioni e Valori trasmessi dal brand. Combinando i punteggi di tutti questi aspetti, la casa francese ha ottenuto un punteggio finale dell’82%, il più alto tra tutti i marchi valutati.

Questo riconoscimento, che Peugeot rinnova da 11 anni, sottolinea il successo dell’evoluzione e dell’immagine del Marchio in Portogallo, oggi basato su un’incisiva strategia di elettrificazione su tutta la sua gamma di modelli, dai veicoli passeggeri ai veicoli commerciali leggeri, accompagnata da una crescente qualità dei prodotti. ed esperienza di servizio completa.

Peugeot

L’insieme di queste offerte concertate ha permesso a Peugeot di chiudere il 2023 come leader del mercato automobilistico in Portogallo, un risultato ottenuto per il terzo anno consecutivo, al primo posto nella classifica nazionale delle vendite Totali, Veicoli passeggeri e Veicoli commerciali leggeri, con un volume di 25.815 unità. venduto e una quota dell’11,3%. La convalida della sua strategia di elettrificazione è evidenziata dal suo status di primo marchio generalista nella classifica nei tre mercati: 100% elettrico, ibridi plug-in e LEV (a basse emissioni).