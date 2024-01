Stellantis: nel 2023 aumento importante delle vendite di auto in Messico

Stellantis Messico ha riportato a dicembre la vendita di 11.986 unità, un aumento del 34% rispetto al dicembre del 2022, il migliore mese di dicembre dal 2016. Le vendite totali nel 2023 sono state di 96.795 unità, un aumento del 30 per cento rispetto al 2022. Il marchio con il numero maggiore nelle vendite del gruppo è stato Ram.

“Il 2023 è stato un anno molto importante per Stellantis Messico poiché ha aumentato la sua penetrazione nel mercato rispetto al 2022 e la nostra crescita nelle vendite è stata costante. Abbiamo avuto lanci in diversi segmenti di mercato che ci hanno permesso di concludere l’anno con record in tutti i nostri marchi”, ha dichiarato Carlos Quezada, Vicepresidente Comercial de Stellantis México.

Nel 2023 Alfa Romeo ha venduto 371 unità, il migliore anno come vendite dal 2017. Nel dicembre 2017 Alfa Romeo ha registrato la vendita di 46 unità, il migliore mese di dicembre dal 2016. La berlina Alfa Romeo Giulia ha registrato il migliore anno nelle vendite nella sua storia. Nel suo primo anno di vendite Alfa Romeo Tonale ha venduto 263 unità. Le vendite annuali del marchio Chrysler invece sono state di 204 unità.

Le vendite annuali di Dodge, altro marchio americano di Stellantis, sono state di 20.731 unità, 13% in più rispetto al 2022, il migliore anno dal 2018. Dodge ha riportato le vendite di dicembre di 1.879 unità, 19% in più rispetto al 2022. Per Dodge Charger questo è stato il migliore anno di vendite dal 2008. Dodge Attitude ha invece registratp il migliore anno di vendite dal 2019. Il veicolo leader nelle vendite di dicembre del marchio è stato Dodge Attitude che ha riportato il migliore dicembre in vendite dal 2018 con 1.010 unità. Dodge Journey e Dodge Charger hanno venduto rispettivamente 437 unità e 357 unità.

Le vendite totali di FIAT nel 2023 sono state 11.815 unità. Si tratta di un aumento del 59% rispetto al 2022. A dicembre, il marchio ha venduto 1.027 unità, un aumento del 11% rispetto al 2022. A dicembre, Fiat Pulse ha registrato la vendita di 390 unità. Fiat Mobi e Fiat Argo hanno venduto rispettivamente 194 unità e 160 unità a dicembre. Nel suo primo anno sul mercato messicano la Fiat Fastback ha venduto 1.621 veicoli.

Nel 2023, Jeep ha venduto 16.283 unità, un incremento del 6% rispetto al 2022, il migliore anno di vendite dal 2015. A dicembre il marchio di Stellantis ha venduto 1.778 unità, un aumento del 15% rispetto al 2022, il migliore dicembre dal 2015. Jeep Renegade ha registrato il miglior anno in vendite nella sua storia con 655 unità. Jeep JT ha ottenuto il miglior anno di vendite nella sua storia con 1.820 unità. Jeep Compass ha registrato il miglior anno di vendite dal 2014 con 4.147 unità. Jeep Renegade ha riportato il miglior dicembre di vendite nella sua storia. Jeep Compass ha registrato il miglior dicembre dal 2014.

Sempre a proposito di Stellantis, Peugeot ha riportato nel 2023 la vendita di 13.233 unità, pari al 61% di quelle registrate nel 2022, il miglior anno di vendite nella sua storia. A dicembre, il marchio ha immatricolato sul mercato messicano 1.186 unità, un incremento del 15% rispetto a dicembre 2022. Peugeot 2008, Peugeot 3008, Peugeot Rifter, Peugeot Manager e Peugeot Expert riportano il miglior anno nelle vendite della loro storia. Peugeot 2008, Peugeot Rifter, Peugeot Manager e Peugeot Expert riportano il miglior dicembre di vendite nella loro storia.

Ram ha riportato nel 2023 l’immatricolazione di 34.158 unità, il 39% arrivato nel 2022. Migliore anno di vendite nella sua storia. Nel dicembre, Ram ha consegnato ai suoi clienti 6.070 unità, il miglior dicembre nella sua storia. Ram 700 ha registrato il miglior anno della sua storia con l’immatricolazione di 13.942 unità. Ram 700 ha registrato il miglior dicembre della sua storia. Ram 4000 ha registrato il miglior dicembre dal 2016. Ram Light Duty e Ram Heavy Duty hanno consegnato rispettivamente 3.178 unità e 459 unità. Insomma per Stellantis un’ottima annata in Messico.