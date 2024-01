Stellantis: leader del mercato automobilistico in Francia nel 2023 

Stellantis, il principale produttore automobilistico in Francia per livello di produzione, presenza industriale e capacità tecnologica, conferma la sua posizione di leader indiscusso del mercato francese nel 2023 con una quota di mercato del 29,4% a VP +VUL, ovvero quasi il 5% in più rispetto al principale concorrente, il 27,4% in VP (3% di differenza) e il 38,9% in VUL (8,5% di differenza).

Stellantis è il produttore di automobili di riferimento sul mercato automobilistico francese nel 2023 con una quota di mercato del 29,4%

Stellantis domina, con una quota di mercato del 27,4% e un incremento del 31,6%, il mercato dei veicoli elettrificati (BEV+PHEV), con quasi 13 punti di vantaggio sul suo principale concorrente. Due modelli Stellantis sono nella top 5 dei veicoli elettrici più venduti in Francia nel 2023: la Peugeot E-208 e la Fiat 500e.

Leader indiscusso nel mercato dei veicoli elettrici in Francia, Stellantis è fortemente impegnata nell’offrire modelli attraenti a canoni convenienti, con il supporto di Stellantis Finance & Services. Non meno di dieci modelli elettrici dei marchi Citroën, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot, tutti prodotti in Europa, potranno beneficiare del leasing sociale 2024 istituito dal governo, per consentire alle famiglie più modeste di guidare elettricamente.

Infine, quasi un modello su due idoneo al Bonus Ecologico 2024 in Francia è un veicolo del marchio Stellantis. Dei 56 modelli elencati da ADEME, 24 sono offerti dai marchi Abarth, Citroen, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot. L’elenco pubblicato riguarda i modelli per i quali è stata presentata ed elaborata una pratica. Pertanto, il 100% dei file inviati da Stellantis sono stati convalidati. Altri veicoli completeranno questo elenco nel corso dell’anno.

Per Christophe MUSY, Direttore di Stellantis France, “Il nostro obiettivo principale per il 2023 è stato raggiunto: diventare leader di mercato nei veicoli elettrici (BEV). Stellantis France ha confermato anche nel 2023 la propria leadership nel mercato francese di PC, LCV, PC+LCV e veicoli elettrificati. Con il lancio di una ventina di nuovi modelli nel 2024, più dell’80% dell’offerta del mercato ammissibile al leasing sociale e quasi il 50% dei modelli del mercato ammissibili al bonus statale, nel 2024 la nostra concentrazione sarà massima per rafforzare il contributo della Francia agli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030 e proseguendo la dinamica di elettrificazione delle nostre gamme. Saremo il produttore di riferimento a sostenere attivamente l’iniziativa di leasing sociale del governo francese offrendo un’ampia gamma di 10 veicoli elettrici a canoni estremamente competitivi, tra cui la E-C3 a partire da 54 euro al mese. »

FIAT evidenzia un aumento delle immatricolazioni del 7,3% nel 2023 rispetto al 2022. A trainare questa performance è soprattutto il successo della Fiat 500 elettrica, che ha registrato una crescita delle immatricolazioni del 53% rispetto al 2022. 2022 e rappresenta il 73% del mix di vendita di Fiat 500. Si posiziona al secondo posto nel segmento delle city car elettriche. Nel 2023 sono state lanciate anche la Fiat 600e, entrata nella Top 10 delle city car elettriche a dicembre, e la Fiat Topolino, che ha già totalizzato più di 500 ordini in solo un mese e mezzo di commercializzazione e sarà nei punti vendita per gli open day di gennaio. A giugno, infine, è entrata a far parte della gamma l’Abarth 500e che, in soli sei mesi, ha raddoppiato le prestazioni del marchio rispetto all’anno precedente. 2022.

Sempre a proposito di Stellantis, Opel ha registrato un secondo anno consecutivo di crescita nel 2023, con vendite di PC/LCV in aumento del 19,7%. La sua quota di mercato è quindi passata dal 2,31 al 2,41% nel corso dell’anno. Questi risultati molto positivi sono supportati in particolare dal forte aumento delle vendite di modelli 100% elettrici (BEV), in crescita del +35,3%. Opel mostra risultati molto positivi anche nel settore dei veicoli commerciali leggeri, con una forte crescita del +18,5%, che le consente di raggiungere una quota di mercato del 2,3% rispetto al 2,1% nel 2022. Perfettamente supportata dai suoi nuovi prodotti e versioni 100% elettriche, Opel continua il suo movimento verso l’alto. e potrà contare nei prossimi mesi su un significativo ampliamento della propria offerta con l’arrivo della Corsa ibrida MHEV, della Mokka Electric con autonomia estesa (oltre 400 km), dell’Astra Sports Tourer, inclusa una versione 100% elettrica , e l’offerta di veicoli commerciali leggeri completamente rinnovata.

Con un aumento delle immatricolazioni del 25%, a 7.590 unità, il marchio Jeep di Stellantis ha beneficiato nella seconda metà del 2023 dell’arrivo dell’Avenger, eletta Auto dell’Anno 2023, per riconquistare quote di mercato. L’ottima performance dell’ultimo nato della gamma è supportata in particolare dal successo della sua versione 100% elettrica, che rappresenta il 70% del mix di vendita del modello e ottiene buone prestazioni tra i privati ​​(59%) ma anche per la prima volta, con le grandi aziende, nel B2B (18%). Nel 2024, Jeep continuerà il suo progresso con l’arrivo delle versioni e-Hybrid dell’Avenger ma anche con l’arrivo delle nuove gamme Jeep Renegade, Jeep Compass e Jeep Wrangler 4xe.

Alfa Romeo vede le sue immatricolazioni 2023 aumentare del 26%, trainate dal lancio del primo veicolo elettrificato della sua gamma, il Tonale, di cui quasi la metà delle vendite è realizzata nella versione Q4 Plug-in Hybrid. Il 2023 ha visto anche Alfa Romeo reinvestire nel campo delle “fuoriserie”, con la 33 Stradale, vero manifesto del know-how del marchio italiano in termini di stile ed esperienza di guida. Infine, il marchio ha annunciato il suo ritorno nel segmento B rivelando il nome del suo prossimo SUV compatto, l’Alfa Romeo Milano, che sarà disponibile in particolare in versione 100% elettrica. Insomma per Stellantis un ottimo anno in Francia.