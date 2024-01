Stellantis dopo 760 milioni investiti si prepara a vivere un 2024 da protagonista in Polonia

Il 2024 è un anno molto importante per Stellantis in Polonia, che apre una nuova fase nelle attività dell’azienda, che diventerà la più grande in Polonia e l’unico produttore di serie sia di autovetture che di veicoli commerciali con trazione elettrica. Questa posizione unica sulla mappa della produzione è possibile grazie agli investimenti di Stellantis nelle fabbriche polacche di autovetture a Tychy e Gliwice, che prendono parte attiva all’attuazione del piano strategico dell’azienda Dare Forward 2030.

Con investimenti per circa 760 milioni di euro in Polonia negli ultimi 5 anni Stellantis si prepara ad un 2024 da leader

Secondo il suo presupposto di base, Stellantis sta trasformando il proprio profilo aziendale da tradizionale produttore di veicoli in un’azienda tecnologica che offre prodotti e soluzioni innovativi che rispondono non solo alle mutevoli esigenze dei clienti, ma anche ad un approccio sostenibile all’ambiente naturale. I compiti delle filiali polacche dell’azienda rientrano nelle aree chiave di questa strategia, le più importanti delle quali sono la completa elettrificazione della gamma di modelli Stellantis, il dominio sul mercato globale dei veicoli commerciali e lo sviluppo di veicoli intelligenti definiti dal software (SDV).

La grande fabbrica di veicoli per le consegne di Gliwice, che esporta il 90% della sua produzione annuale, si è appena unita al gruppo di produttori di modelli completamente elettrici, lanciando la produzione di grandi veicoli per le consegne BEV. In questo modo è stata pienamente coinvolta nell’offensiva strategica nel segmento dei veicoli commerciali Stellantis Pro One, grazie alla quale l’azienda vuole diventare leader mondiale. Nello stabilimento di Gliwice vengono prodotti cinque dei sei marchi che costituiscono il punto di forza della strategia Pro One. Stellantis è leader indiscusso nel segmento dei veicoli commerciali nella regione della Grande Europa con oltre il 40% della quota di mercato dei veicoli elettrici (BEV), ed è inoltre al primo posto in Sud America, secondo in Medio Oriente e Africa e terzo in Nord America.

“Con i modelli elettrici, stiamo entrando in una nuova fase di sviluppo della fabbrica, contribuendo a rafforzare la posizione di leadership di Stellantis nel campo dell’offerta a zero emissioni nel segmento dei veicoli commerciali”. – ha affermato Grzegorz Buchal, direttore della fabbrica di veicoli per consegne di grandi dimensioni Stellantis a Gliwice.

Inoltre, Gliwice è la sede del Software Experience Center (SWX), che fornisce un contributo significativo alle attività della struttura globale Stellantis SWX, creando software per Software Defined Vehicles, basati su piattaforme tecnologiche aperte che utilizzano l’intelligenza artificiale che consentono di aggiungere funzioni di aggiornamento del veicolo via etere (OTA).

La fabbrica di autovetture Stellantis a Tychy sta realizzando un investimento del valore di 755 milioni di PLN. Grazie ad esso è stato possibile, tra gli altri: adeguamento tecnologico della fabbrica per avviare la produzione di modelli completamente elettrici, aspetto importante considerando la prospettiva del 2035, quando in Europa entrerà in vigore il divieto totale di vendita di nuove auto a combustione. Il primo modello messo in produzione a Tychy, nel febbraio 2023, è la Jeep Avenger completamente elettrica. Si tratta di un’auto dal grande successo di mercato, selezionata come Auto Europea dell’Anno 2023.

“Stellantis ci ha dato fiducia affidandoci la produzione di tre modelli di segmento B completamente elettrici, molto apprezzati dalla clientela. Questo è motivo di orgoglio per il nostro team, ma anche una responsabilità che svolgiamo mettendo nella loro produzione la nostra esperienza e i più alti standard di qualità sviluppati nel corso degli anni”, ha affermato Tomasz Gębka, direttore della fabbrica di autovetture Stellantis a Tychy.

Nel 2024, nell’ambito della trasformazione dell’industria automobilistica da un’industria basata sulla combustione a una completamente elettrificata, Stellantis continuerà il processo di eliminazione graduale della produzione presso lo stabilimento FCA Powertrain di Bielsko-Biała fino al suo completamento. In questo modo, l’azienda continua la profonda trasformazione della propria struttura produttiva in Polonia, che è coerente con l’attuazione degli ambiziosi obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030, tra cui la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l’efficienza dei costi, ed è anche una conseguenza di norme restrittive adottate dall’Unione Europea, che vietano la vendita di nuovi veicoli alimentati a combustione dal 2035.