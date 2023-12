Nuove Fiat Panda, Alfa Romeo Milano e Lancia Ypsilon: il 2024 sarà davvero scoppiettante per Stellantis

Il 2023 sta per salutare e tra poche ore sarà finalmente 2024. Il prossimo anno sarà davvero scoppiettante per il gruppo Stellantis che ha in serbo moltissime novità. Ricordiamo ad esempio il debutto della Maserati GranCabrio Folgore e quello della Citroen C3 Aircross, che dovrebbe arrivare entro fine anno. Ma ovviamente le attenzioni di tutti gli appassionati italiani saranno concentrate sulle nuove Fiat Panda, Alfa Romeo Milano e Lancia Ypsilon, auto alla portata di tutti che potrebbero rappresentare una grande opportunità di crescita per i tre brand italiani che vogliono incrementare ulteriormente le proprie quote sul mercato nei prossimi anni.

2024 davvero interessante per Stellantis con le nuove Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Alfa Romeo Milano

La prima ad arrivare sarà la nuova Lancia Ypsilon che debutterà a Milano nel corso del prossimo mese di febbraio. Questa auto è fortemente attesa in quanto rappresenta l’inizio di una nuova era per Lancia che torna in Europa dopo molti anni e inoltre segna il via di un nuovo rinascimento del marchio che continuerà nei prossimi anni con il lancio di altri due modelli molto attesi: l’ammiraglia Lancia Gamma e la nuova Lancia Delta. La vettura cambierà molto rispetto al modello attuale con uno stile più maschio ed elegante fatto per piacere ad un pubblico più vasto. Questa auto di cui già sono state mostrate bene 4 immagini teaser oltre a numerose foto spia avrà molto in comune con la concept Lancia Pu+RA HPE. La vettura sarà prodotta in Spagna a Figueruelas insieme a Opel Corsa e Peugeot 208 due auto con cui condividerà molte cose.

Ad Aprile sarà la volta per il debutto del SUV compatto Alfa Romeo Milano, futura entry level del marchio del Biscione che torna così nel segmento B a diversi anni dall’addio della MiTo. Con questa auto la casa milanese spera di recuperare alcuni clienti persi con la fine della produzione di MiTo e Giulietta e di conquistarne di nuovi. Questa sarà la prima auto del Biscione ad avere una versione completamente elettrica. La entry level sarà ibrida e avrà un prezzo abbordabile che potrebbe permettere a nuovi clienti tra cui donne e giovani di avvicinarsi per la prima volta ad una vettura di Alfa Romeo.

Infine a luglio sarà il momento di conoscere la nuova Fiat Panda. La vettura subirà un cambiamento radicale tanto che ci troveremo di fronte ad un modello completamente diverso che per qualche tempo convivrà nella gamma di Fiat con l’attuale Panda. Questa sarà una delle prime auto elettriche low cost di Stellantis con un prezzo intorno ai 21 mila euro per la versione da 320 km di autonomia e uno addirittura inferiore ai 19 mila euro per quella con batteria di dimensioni ridotte e autonomia di 200 km.

Dunque con le nuove Fiat Panda, Alfa Romeo Milano e Lancia Ypsilon il gruppo Stellantis si prepara ad entrare in una nuova era che potrebbe essere davvero ricca di soddisfazioni in termini di immatricolazioni e utili per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.