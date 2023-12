Stellantis registra il nome Nighthawk: nuova gamma in arrivo per Jeep?

Stellantis prevede di arricchire presto il catalogo di versioni Jeep con una nuova opzione. Lo dimostra una recente registrazione fatta dall’azienda presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti. L’azienda ha richiesto il nome per l’uso su “veicoli terrestri, cioè autovetture”. L’organizzazione non specifica quale dei vari marchi del gruppo Stellantis userà il nome, ma la logica suggerisce che saranno alcuni Suv di Jeep ad usare questo nome.

Stellantis negli USA ha depositato il nome Nighthawk molto probabilmente per una futura gamma di veicoli Jeep

Del resto la denominazione segue lo stesso schema già usato dal produttore in versioni famose, come il Trailhawk dei modelli Compass, Renegade, Cherokee e Grand Cherokee, oltre al Trackhawk già impiegato nella potente Grand Cherokee.

Jeep sembra intenzionata a usare il nome Nighthawk per una versione elettrica o ibrida plug-in del suo modello. Le opzioni sono molte, perché il marchio sta lavorando a diversi veicoli elettrificati per i prossimi anni. Tra i più importanti ci sono la nuova generazione della Wrangler e le versioni definitive dei concept Recon e Wagoneer S. La versione avrà un aspetto scuro, come suggerisce il nome.

Oltre al nome Nighhawk anche in Brasile, Jeep espanderà presto la propria gamma introducendo una nuova versione. Chiamata Blackhawk, questa nuova offerta si unirà alla linea dei modelli Compass e Commander, seguendo lo stesso schema di denominazione. Aggiungerà elementi scuri all’estetica dei modelli, nuove ruote, stemmi e, soprattutto, un motore Hurricane 2.0 turbo in grado di erogare una potenza di 272 CV. Vedremo dunque a proposito di questo nuovo nome registrato da Stellantis presumibilmente per le auto della casa automobilistica americana quali altre novità emergeranno nei prossimi mesi.

Vale la pena ricordare che la registrazione di un nome come quello di Nighthawk ovviamente non è una prova conclusiva che un’azienda lo utilizzerà nel prossimo futuro e potrebbe non utilizzarlo mai. Le aziende possono depositare domande di marchio per nomi che potrebbero utilizzare nel commercio per tenerli a portata di mano prima che altri abbiano l’idea di utilizzare quel nome per i loro prodotti. Un classico esempio potrebbe essere il marchio “Skyline”, che Ford ha tentato (senza riuscirci) di sottrarre a Nissan nel 2021, prima che la casa automobilistica giapponese si rendesse conto che probabilmente avrebbe dovuto ritirare il marchio stesso nel febbraio 2023 . In particolare, però, Nissan non ha il marchio Skyline, poiché la domanda è ancora pendente al 24 ottobre 2023.