Stellantis: l’Algeria paese chiave per Africa e Medio Oriente

Stellantis ha messo l’Algeria al centro della sua strategia per espandersi nei mercati automobilistici in Africa e nel Medio Oriente. Il gruppo, unione di aziende americane ed europee, ha inaugurato l’11 dicembre il suo primo impianto di assemblaggio del marchio Fiat in Algeria, mirando a vendere un milione di veicoli in questa regione.

“La cruciale posizione dell’Algeria nel piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis per il Medio Oriente e l’Africa è evidente”, ha dichiarato il gruppo Stellantis su LinkedIn il 20 dicembre. Per il colosso automobilistico, l’Algeria sarà un pilastro nell’obiettivo della sua divisione MEA (Africa e Medio Oriente) di “raggiungere la vendita di un milione di veicoli entro il 2030, con oltre il 70% di produzione regionale”.

In Algeria, Stellantis opera attraverso due marchi: Fiat e Opel. Fiat ha iniziato a vendere veicoli nuovi lo scorso marzo, diventando il primo produttore autorizzato a operare nel Paese dopo diversi anni. Nel frattempo, la costruzione dello stabilimento di assemblaggio Fiat a Tafraoui, vicino a Orano, è iniziata sul terreno precedentemente destinato alla fabbrica del gruppo francese PSA (Peugeot-Citroën).

Lo stabilimento è stato inaugurato l’11 dicembre alla presenza di Carlos Tavares, capo di Stellantis, e ha visto la prima Fiat 500 assemblata in Algeria. Inizialmente, la fabbrica produrrà 60 mila veicoli all’anno, ma prevede di raggiungere una capacità di 90 mila unità annue entro il 2026. Opel, il secondo marchio di Stellantis ad ottenere l’autorizzazione a commercializzare nuovi veicoli in Algeria, è tornato ufficialmente nel Paese il 15 novembre. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA Groupe sembra dunque avere le idee chiare a proposito del ruolo di questo paese in quelli che saranno i suoi piani futuri che prevedono il lancio di tantissime novità per i suoi brand con l’obiettivo di essere sempre più protagonista del mercato auto a livello globale.