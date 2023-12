Urso: “Monitoreremo Stellantis per la produzione di un milione di auto”

Il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso nelle scorse ore è tornato a parlare dell’obiettivo di portare la produzione di auto in Italia ad un milione di unità all’anno. Urso parlando da Atreju ha detto che in settimana prossima ci saranno tre riunioni del tavolo automotive per la crescita della produzione di auto in Italia. Il Ministro ha detto che il governo monitorerà gli investimenti di Stellantis fabbrica per fabbrica con l’obiettivo che il milione di unità prodotte all’anno diventi una realtà concreta.

Urso monitorerà i piani di Stellantis in Italia con l’obiettivo di raggiungere 1 milione di auto prodotte all’anno

Comunque Urso ha lasciato intendere che per raggiungere quesot traguardo non si punterà solo su Stellantis ma che mira a fare arrivare in Italia anche altre case automobilistiche che potrebbero contribuire con circa 300 – 400 mila unità all’anno. Il Ministro ha spiegato che il governo lavora per aprire le porte ad almeno altri due o tre produttori. Del resto lo scorso anno in Italia sono state immatricolate oltre 1 milione e 400 mila vetture e prodotte appena 457 mila unità. Di conseguenza portare la produzione ad oltre un milione avrebbe certamente senso.

Infatti molte di queste immatricolazioni sono di auto che vengono realizzate da Stellantis fuori dall’Italia. Urso ha anche detto che fino ad ora solo il 20 per cento delle auto che hanno ricevuto incentivi per l’acquisto sono prodotte nel nostro paese, ma che questa situazione è destinata a cambiare nei prossimi anni dove per gli incentivi si cercherà di prilivegiare la produzione locale. L’obiettivo sarà quello di svecchiare il parco auto italiano dove ancora oggi circolano in strada molte vetture Euro zero, 1, 2 e 3.

Vedremo dunque in settimana prossima che novità arriveranno a proposito delle riunioni del tavolo automotive a cui parteciperanno anche rappresentanti del gruppo Stellantis che comunque dovrebbe continuare ad avere un ruolo molto importante per quanto riguarda il futuro dell’industria automobilistica del nostro paese.