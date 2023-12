Ferrari farà regali a chi segnalerà prodotti contraffatti

Ferrari premierà le persone che condividono informazioni su prodotti contraffatti o che violano i diritti commerciali dell’azienda. La casa automobilistica del cavallino rampante ha lanciato una nuova iniziativa speciale nel tentativo di tutelare la propria immagine. Ciò include l’invio di regali a qualsiasi cliente che fornisca informazioni su un prodotto che getta un’ombra sulla reputazione del marchio.

Ferrari ha deciso di incentivare la lotta alla contraffazione premiando chi li avvisa di violazioni dei suoi diritti

L’azienda ha inoltre lanciato un sito web in cui qualsiasi utente può segnalare prodotti contraffatti. I clienti devono inviare un modulo online, al termine del quale Ferrari “effettuerà un’indagine approfondita per confermare la veridicità delle informazioni”. Se un giornalista segnala al marchio tali violazioni senza che questo ne abbia avuto preventiva informazione, anche lui è soggetto a remunerazione. La Ferrari però tace sulla tipologia del regalo, nonché sul suo valore.

Se l’irregolarità segnalata viene approvata dall’azienda, l’utente riceverà dalla direzione una notifica di avvenuta notifica, a cui farà seguito la consegna del regalo entro 60 giorni. Se non viene inviata alcuna notifica entro il periodo di 60 giorni, il rapporto sarà considerato non valido. Quando invia una segnalazione di bug, l’utente deve fornire i propri dati personali, una descrizione della parte falsa e foto.

Questa non è la prima volta che la Ferrari difende strenuamente l’immagine del proprio marchio. È noto che l’azienda italiana ha inserito nella lista nera un certo numero di celebrità a cui ora è vietato acquistare i suoi prodotti. Justin Bieber, Kim Kardashian e 50 Cent sono tra le star inserite nella lista nera dell’azienda per eccessiva personalizzazione.

Ferrari rifiuta inoltre di dipingere le sue supercar di rosa. “Noi rifiutiamo davvero il rosa all’esterno”, sottolinea l’ex presidente e amministratore delegato di Ferrari Australia e Oceania Herbert Appleroth, aggiungendo: “Naturalmente puoi dipingere la tua auto di rosa dopo averla acquistata, ma non riceverai mai un’auto rosa da noi perché non è in linea con lo spirito del nostro marchio e i nostri standard”.