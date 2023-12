Stellantis potenzia il team di E-sellers con l’Intelligenza Artificiale

Stellantis Italia continua con successo l’iniziativa con i consulenti di vendita online, i famosi E-sellers, sempre più graditi dai clienti. Si pensi che, nei primi 11 mesi del 2023, sono state 430.000 le persone che hanno contattato i consulenti di vendita online, con una media di 1.500 contatti al giorno. Di queste, circa 205.000 si sono rivelate in “finestra d’acquisto” entro i 2 mesi, di cui quasi il 50 per cento ha scelto di iniziare online il processo di acquisto e di finirlo in concessionaria in un secondo momento.

Stellantis Italia ha deciso di supportare il team degli E-sellers con l’Intelligenza Artificiale

Questi dati dimostrano come la sinergia tra i canali digitali e quello fisico sia diventata una necessità per i clienti, sempre più in cerca di una customer experience più rapida, fluida e soddisfacente. A questo contribuisce il fatto che una parte sempre più ampia di clientela è poco incline a fornire i propri dati personali nelle prime fasi del processo di acquisto e preferisce usare canali più diretti e non vincolanti.

Per questo motivo, è essenziale che gli E-sellers sappiano assistere i consumatori in modo rapido e completo e l’integrazione dell’intelligenza artificiale opera in questo senso: assicura che le richieste vengano gestite celermente, dando risposte in tempo reale e consentendo di migliorare le interazioni con i potenziali clienti.

In particolare, l’AI, che ha scritto anche questo comunicato stampa, aiuta i consulenti di vendita on line di Stellantis Italia durante le chiamate telefoniche con i potenziali clienti, supportando nel dare le risposte alle domande fatte, ricordando le promozioni attive sui vari brand, o anche proponendo le soluzioni più adatte alle necessità del cliente. Inoltre, gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale, potendo gestire molte richieste allo stesso tempo, permettono agli agenti di vendita di focalizzarsi su attività che richiedono intuizione e competenza umane. Questa sinergia tra intelligenza artificiale e E-Seller ottimizza l’efficienza e la produttività, creando un processo fluido per il cliente.

Naturalmente, l’innovazione di Stellantis non si sostituisce all’E-seller ma lo affianca, per assicurare la comprensione dei bisogni e l’armonia con il cliente, senza perdere l’expertise del consulente ma potenziandone i risultati. E i primi feedback sull’applicazione dell’AI sono molto positivi, sia in termini quantitativi che di soddisfazione dei clienti e qualità del servizio offerto.

In breve, l’integrazione dell’intelligenza artificiale è essenziale non solo perché assicura interazioni veloci e personalizzate, ma anche perché permette di offrire un servizio di alta qualità. L’innovazione tecnologica di Stellantis si combina con la competenza degli E-sellers, figure con una solida esperienza nel settore automotive e sempre aggiornate sulle ultime questioni di settore, come quella della mobilità elettrica, e una varietà di canali di contatto, tra cui il telefono, l’e-mail o la chat dedicata. Infine, se il cliente vuole fare un test drive o avere una valutazione di una vettura usata da scambiare, l’E-sellers può trasmettere la sua richiesta direttamente alla concessionaria più vicina e comoda, dando al salone tutte le informazioni utili per una trattativa semplice e rapida.

Chi vuole comprare una vettura di uno dei marchi del Gruppo automobilistico potrà contare in ogni momento sull’assistenza della rete dei concessionari e sulla consulenza degli E-sellers aiutati dall’IA. Per offrire il miglior servizio possibile e la massima flessibilità ai clienti, il team di Stellantis è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 19:00 e il sabato dalle 10:00 alle 18:00. Il servizio sarà operativo anche per tutto il mese di dicembre, tranne i giorni festivi.