Stellantis taglia la produzione di Jeep a Detroit

Stellantis ha annunciato l’intenzione di tagliare un turno nello stabilimento Assembly Mack di Detroit, dove si produce la Jeep Grand Cherokee, per adeguarsi alle norme sulle emissioni in California e non per scarsa domanda per il SUV. Il costruttore ha annunciato che il sito di Mack avrà due turni invece di tre “per un determinato periodo”. Non si sa quanti Grand Cherokee in meno si faranno per questo motivo né come sarà influenzato il personale di 4.600 lavoratori dello stabilimento. Stellantis ha dichiarato a Reuters che la modifica della produzione è stata fatta “in parte per gestire le vendite dei veicoli prodotti in base alle norme sulle emissioni della California che variano da stato a stato”.

La riduzione decisa da Stellantis sarebbe in parte provocata dalle norme sulle emissioni della California

La società ha ridotto per oltre sei mesi la fornitura di veicoli a benzina ai concessionari negli stati come conseguenza delle severe norme sulle emissioni della California per adeguarsi a queste regole. Stellantis ha anche “talvolta” impedito la vendita di veicoli elettrici plug-in agli stati che applicano le norme della California e ha inviato solo veicoli richiesti direttamente dai clienti in alcuni altri stati. Questa non è l’unica modifica di produzione che Stellantis sta facendo. Ha confermato che lo stabilimento della Jeep Wrangler a Toledo, Ohio, passerà a due turni. Ha anche annunciato che questo cambiamento causerà licenziamenti e ha informato più di 3.600 lavoratori dei potenziali effetti sull’occupazione.

Lo scopo della modifica in Ohio è di prepararsi “a un possibile incremento dei volumi se ci fossero delle variazioni nelle normative o nel mercato”. Vedremo dunque prossimamente quali altre novità arriveranno dagli Stati Uniti per il gruppo Stellantis.