Leasys i-Doctor: debutta il nuovo servizio di teleconsulto medico

Leasys, joint-venture tra Stellantis e CA Consumer Finance, si distingue nel panorama dell’automotive per la sua propensione all’innovazione e alla customer experience di qualità. Nel suo ultimo sviluppo, il brand introduce Leasys i-Doctor, un servizio di teleconsulto medico che amplia notevolmente l’offerta ai propri clienti.

Questo servizio è stato progettato per essere accessibile e intuitivo, permettendo ai clienti di collegarsi con un medico generico in qualsiasi momento, sia nei giorni lavorativi che nei weekend.

Leasys i-Doctor: il brand di Stellantis lancia un nuovo servizio molto utile

L’essenza del servizio i-Doctor risiede nella sua capacità di mantenere un contatto umano, pur essendo una piattaforma digitale. Tale approccio è in linea con la filosofia di Leasys, che mira a garantire un’eccellente esperienza utente attraverso soluzioni all’avanguardia e servizi di alta qualità, centrati sulle reali necessità dei clienti.

Per quanto riguarda i dettagli operativi, Leasys i-Doctor sarà incluso nel canone per i nuovi clienti che optano per la soluzione di noleggio “Noleggio Chiaro” offerta dall’azienda. Questa formula è nota per la sua flessibilità e trasparenza, offrendo ai clienti il diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo a fine contratto a un prezzo predefinito.

L’uso del servizio Leasys i-Doctor è facilitato dall’utilizzo di un’app dedicata, disponibile per smartphone e tablet. Attraverso quest’app, i clienti possono rapidamente mettersi in contatto con un operatore e, successivamente, con un medico per ricevere assistenza via telefono o videochiamata. Oltre a ciò, Leasys arricchisce l’offerta con servizi aggiuntivi come Cerca farmaco e Trova farmacie.

Un altro aspetto rilevante di i-Doctor è la possibilità per gli utenti di accedere alla propria storia clinica online, garantendo un accesso facile e immediato alle informazioni sanitarie personali.

Leasys i-Doctor rappresenta dunque un ulteriore passo del marchio di Stellantis nel suo impegno costante verso l’innovazione e la soddisfazione del cliente, integrando servizi di telemedicina nel settore automotive per offrire un’esperienza completa e all’avanguardia.