Fiat trionfa al 10° ADCE European Creativity Festival

La Giuria dell’ADCE ha premiato il progetto “No Grey” con questa motivazione: “L’operazione ‘No Grey’ è riuscita a trasformare un’idea di marketing – niente più auto grigie – che di solito coinvolge solo il reparto marketing e i giornalisti di settore – in un evento memorabile e spettacolare . Un messaggio di comunicazione che si è diffuso spontaneamente in tutto il mondo ed è riuscito, per la prima volta, a comunicare a tutti il ​​principale valore fondamentale della FIAT: l’italianità. Dare così al brand una visibilità globale senza il budget mediatico dei suoi concorrenti”.

FIAT premiata all’edizione 2023 degli ADCE Awards, il premio più prestigioso della comunità creativa europea

Olivier Francois, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis, ha dichiarato: “Sono molto onorato di ricevere questo prestigioso premio e sono ancora più emozionato perché il progetto “No Grey” non è stato uno strumento pubblicitario, ma il modo in cui abbiamo deciso di comunicare un scelta di mercato. Quando abbiamo scelto di chiudere la produzione delle auto grigie, sapevamo che sarebbe stata una scelta significativa e una mossa coraggiosa e per questo abbiamo deciso di sfruttarla al meglio. I risultati e questo premio sono la prova che abbiamo fatto bene ed è un nuovo stimolo per continuare a lavorare con il nostro approccio, quello che chiamiamo THE FIAT WAY”.

Il progetto ‘No Grey’, sviluppato dall’agenzia creativa Leo Burnett e prodotto da Twister Film, lanciato a giugno, evidenzia la decisione strategica della FIAT di fermare la produzione di auto grigie. Nel video ( LINK ) Olivier Francois spiega la strategia e diventa il protagonista della clip, in cui la 600e fa un tuffo nel colore, sotto lo slogan ‘ITALY. LA TERRA DEI COLORI. FIAT. IL MARCHIO DEI COLORI’. Un progetto fresco e colorato che incarna lo spirito gioioso e pop che caratterizza il marchio FIAT e che ha raggiunto più di 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. Oltre a ciò, l’eco del progetto ha avuto una rilevanza globale, ricevendo una copertura mondiale in 4 continenti: Europa, Nord America, Sud America e Asia.