Stellantis investe 60 milioni di euro nello stabilimento di Metz

Lo stabilimento Stellantis di Metz-Borny riceverà un investimento di 60 milioni di euro per ampliare la sua produzione. I sindacati hanno avuto la notizia giovedì 30 novembre, durante il comitato economico e sociale. L’investimento servirà a creare cinque nuove linee di produzione. La casa automobilistica ha comunicato che investirà questa somma nello stabilimento di Metz per realizzare cinque nuove linee di produzione di pezzi per i cambi dei veicoli ibridi ed elettrici del gruppo. Le nuove linee dovrebbero entrare in funzione nell’ottobre 2024. Questo annuncio ha colto di sorpresa tutti, compresi i sindacati.

Annnuncio a sorpresa nelle scorse ore di Stellantis che investe 60 milioni di euro per lo stabilimento di Metz

Questo è quanto ha annunciato la casa automobilistica nel comitato economico e sociale. Philippe Petry, delegato del sindacato CFDT, ha detto che si tratta di una cifra mai vista in più di vent’anni sui siti di Metz e Trémery, che insieme ricevono 4-5 milioni di investimenti all’anno. Ha aggiunto che le nuove linee avranno una capacità produttiva di 600.000 elementi.

Questo investimento garantirà il futuro di 80 dipendenti, che ora lavorano nella produzione di cambi per veicoli con motore termico. Essi verranno formati sulle nuove tecnologie e potranno così conservare il loro posto di lavoro. Altrimenti, se i motori termici fossero stati abbandonati, anche i cambi manuali che producono sarebbero stati inutili. Delle cinque nuove linee di produzione per i componenti dei cambi dei veicoli ibridi ed elettrici, tre linee saranno dedicate alle frizioni, una ai differenziali e una ai moduli idraulici. Queste parti saranno destinate ai siti europei di Stellantis.

Stellantis non ha mai fatto mistero di puntare forte sulla Francia che al pari dell’Italia è considerato un paese centrale nelle future strategie del gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.