Nuova Fiat Panda: un video anticipa le linee di design del futuro crossover

Ormai ci siamo. La nuova Fiat Panda di cui si parla da anni presto sarà una realtà. Il suo debutto ufficiale dovrebbe avvenire l’11 luglio 2024, giorno in cui Fiat festeggia 125 anni ma sembra assai probabile che già nei prossimi mesi, forse nel corso della primavera, possano trapelare le prime immagini definitive del modello. Nel frattempo sul web si continuano a fare ipotesi a proposito di questa auto di cui sappiamo che cambierà moltissimo rispetto al modello attuale. Si tratterà infatti di una vera e propria trasformazione con il passaggio al segmento B dove l’auto di Fiat diventerà una sorta di crossover squadrato lungo circa 4 metri.

In un video il possibile stile esterno della nuova Fiat Panda che vedremo nei prossimi mesi

A proposito del design della nuova Fiat Panda, oggi vi mostriamo un recentissimo video render risalente a ieri pubblicato e realizzato da Tommaso D’Amico, architetto e designer che già in passato ha ipotizzato l’aspetto di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della principale casa automobilistica italiana. Ancora una volta viene evidenziato quello che potrebbe essere lo stile esterno di questa auto che a quanto pare sarà una sorta di mix tra la concept Fiat Centoventi e la Citroen e-C3.

Per il resto sappiamo che questa auto nascerà su piattaforma Smart Car di Stellantis essendo una delle 7 auto che il gruppo automobilistico realizzerà su questa architettura che permetterà all’azienda di offrire anche in Europa auto elettriche low cost. Infatti questa auto avrà una versione elettrica da meno di 20 mila euro con 200 km di autonomia e un’altra con circa 320 km di autonomia che invece partirà da circa 23 mila euro. Si tratterà di una vettura essenziale e semplice ma dotata di quello che serve per guidare in città e non solo.

Nuova Fiat Panda avrà anche una versione ibrida da meno di 15 mila euro. L’auto sarà una vera e propria world car venendo prodotta e venduta in almeno tre continenti. In Europa dovrebbe essere la Serbia ad ospitare la sua produzione anche se si attendono in proposito conferme ufficiali. In Nord Africa sarà il Marocco e più precisamente Kenitra a produrre la vettura per il mercato locale. Infine l’auto sarà venduta anche in Sud America con il nome di nuova Fiat Argo e li sarà prodotta in Brasile presso lo stabilimento di Betim.