Stellantis non cambierà la sede della propria quotazione in Borsa

Stellantis non ha intenzione di cambiare il luogo della sua quotazione in Borsa. Almeno per ora. E non ci sono dubbi su questo, visto che lo ha confermato il Presidente del gruppo automobilistico John Elkann in prima persona. “Exor non sta considerando lo spostamento della quotazione di Stellantis“, ha dichiarato il Presidente del gruppo italo-francese dopo che gli era stato domandato se Stellantis volesse fare come Cnh Industrial che ha abbandonato Milano per quotarsi solo a New York.

Piazza Affari rimarrà la sede della quotazione in Borsa per il gruppo Stellantis, lo ha confermato John Elkann

John Elkann ha poi parlato di un altro tema, quello relativo a Carlos Tavares, che è il CEO di Stellantis. Continuerà a esserlo anche in futuro? “Ha un contratto, non mi esprimo”, ha risposto il Presidente del gruppo riguardo alla possibile conferma del dirigente portoghese, lasciando intendere tutto e, in realtà, non dicendo nulla. Solo il tempo ci dirà se il contratto di Tavares sarà esteso o no.

Il Presidente di Stellantis, ha parlato anche del prossimo incontro tra il ministro Urso e i rappresentanti del settore automotive, previsto per il 6 dicembre. Questo tavolo è stato possibile grazie alla cooperazione con il gruppo italo-francese. Elkann ha elogiato il progetto dell’hub di Mirafiori, realizzato con il sostegno della Regione Piemonte e del Comune di Torino, che ha generato nuove opportunità e condizioni favorevoli alla competitività.

John Elkann alla presentazione delle nuove Fiat 600 e Fiat Topolino

Ha aggiunto che il fatto che il governatore del Piemonte Cirio sia stato scelto come coordinatore delle altre Regioni è un segnale positivo. Queste sono le parole di Elkann riportate da Ansa. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe nel corso dei prossimi giorni.